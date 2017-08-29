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ЦИК признала действительными 40 тысяч подписных листов Эрниса Зарлыкова

Источник:
http://www.vb.kg/doc/365330_ci...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-445132-ru.html

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Центризбирком проверил подписные листы кандидата в президента Бекназарова

ЦИК проверил подписные листы кандидата в президенты А.Мадумарова

6 тыс. подписей избирателей за А.Мадумарова признаны недействительными, за А.Бекназарова - 25 тыс.

29 августа 2017, 9:55       Комментарии

Центризбирком признал действительным 40 тысяч подписных листов из 48 тысяч, которые предоставил кандидат в президенты Эрнис Зарлыков.
Об этом сообщили в пресс-службе ЦИК.
Эрнис Зарлыков предоставил в ЦИК 48 тысяч подписных листов от избирателей. При проверке листов рабочая группа ЦИК выявила 1 513 недействительных и недостоверных подписей, что в исчислении от общего количества принятых подписей составляет 7 565 подписей. Таким образом, достоверными определены 40 510 подписей.
Напомним, Эрнис Зарлыков ранее занимал пост первого вице-мэра столицы и в связи с участием в выборах покинул пост. Ранее он внес избирательный залог, прошел тестирование по госязыку и выполнил другие требования ЦИК.

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