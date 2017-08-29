В 2017 году на дошкольное образование в Кыргызстане выделено 2,3 млрд сомов

29 августа 2017, 9:30 Комментарии

100 новых детских садов откроются в отдаленных селах республики 1 сентября. По данным Министерства образования и науки КР, в настоящее время в Кыргызстане действуют 1524 детских сада. Из них 274 – государственные, 1007 – муниципальные и 301 – частные. В этих учреждениях дошкольное образование получают около 189 тысяч детей.

Для маленьких кыргызстанцев, не посещающих детские сады, разработана специальная пришкольная программа и подготовлены 4000 классов, оснащенных оборудованием, учебно-методическими, наглядными и развивающими материалами. В 2016 году на дошкольное образование из республиканского бюджета было выделено 1,9 млрд сомов, в 2017 году эта сумма составила 2,3 млрд сомов.

Следует отметить, что 5 лет назад в республике функционировало всего 698 дошкольных образовательных организаций (ДОО). Это почти в 2,5 раза меньше, чем в 1990 году, когда количество ДОО достигало 1696, и каждый третий ребенок ходил в детский сад.

К 2010 году страну накрыла волна незаконной продажи и приватизации зданий дошкольных учреждений. Более 1500 объектов попали в частную собственность. На данный момент Министерством образования и науки Кыргызской Республики создана единая база детских дошкольных образовательных учреждений, которые были в прошлые годы незаконно приватизированы и были перепрофилированы. Учитывая это, ведется работа по возвращению детских садов в государственную и муниципальную собственность.

Ранее экс-премьер-министр Сооронбай Жээнбеков во время отчета правительства КР за первое полугодие 2017 года сообщил, что при содействии органов местного самоуправления возвращено 144 детских сада.

Также правительство начало внедрять и апробировать современные модели финансирования услуг ДОО. Пилотные дошкольные учреждения Чуйской, Иссык-Кульской и Ошской областей в этом году будут переведены на нормативный принцип финансирования услуг за 1 ребенка в год. Система предусматривает четкое разграничение обязательств финансирования дошкольных организаций из средств государственной казны, бюджета органов местного самоуправления и родителей. Новая модель обеспечит равный и справедливый подход в предоставлении услуг дошкольного образования для всех детей.

Также вводится электронная очередь при приеме в детские сады по всей стране. Главная цель программы электронной очереди — обеспечить прозрачные и одинаковые условия приема детей в дошкольные учреждения и устранить коррупцию. В прошлом году электронная очередь прошла испытание в Бишкеке, Оше и Джалал-Абаде. Теперь программа внедряется по всей стране.

Альтернативой дошкольным учреждениям в отдаленных и приграничных зонах стали общинные детские сады. Инициативу их создания проявили международные организации. Сегодня в стране работает 221 общинный детский сад. Эти учреждения отличаются от традиционной модели тем, что здесь дети развиваются и обучаются в две смены: одна группа посещает занятия до обеда, другая во второй половине дня.