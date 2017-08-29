Доллар США: 68.6729 (+0.2134) 
Евро: 81.9336 (+1.1788) 
Золото: 41.38 $/гр (+0.04) 
Серебро: 0.55 $/гр (+0.01) 
Погода сейчас
пасмурно +10°
Новости КыргызстанаПресса КыргызстанаНародный репортёрФорумИщу тебя

В мире

Проекты

Новости Кыргызстана

Пресса Кыргызстана

Народный репортёр

Поможем вместе

Ищу тебя

Соболезнования

Интернет магазин

Статьи

О разном

Недвижимость Куплю/Продам

Фильмы

Кыргызстан

О Кыргызстане

Демография

История Кыргызстана

Праздники

Сайты Кыргызстана

Фотогалерея

Погода в Кыргызстане

Курсы валют

Информеры

Информер новостей

Информер валют

Информер металлов

АГРОПОРТАЛ КЫРГЫЗСТАНА, НОВОСТИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
Бассейны надувные и каркасные купить в Бишкеке
Shop.Jewelry.kg -Ювелирный интернет магазин . Доставка по Бишкеку.
МСН Общественно-политическая газета

Новости Кыргызстана

Футбол: 23 игрока сборной Кыргызстана начали подготовку к матчу с МьянмойФутбол: 23 игрока сборной Кыргызстана начали подготовку к матчу с МьянмойВ ДТП в Пензенской области пострадали пять кыргызстанцев, один погибВ ДТП в Пензенской области пострадали пять кыргызстанцев, один погиб

Президент Атамбаев принял участие в церемонии открытия больницы в Чон-Алае

 

Фотографии: knews.kg

Источник:
http://knews.kg/2017/08/prezid...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-445130-ru.html

Похожие новости

ТИК Бишкека обратилась в ЦИК по заявлениям директоров 4 школ о давлении на них при сборе подписей за претендента на должность президента Э.Зарлыкова

Центризбирком проверил подписные листы кандидата в президента Бекназарова

Перспективы открытия кыргызско-узбекских предприятий обсудят в Бишкеке с послом РУз

Positiff:: Золото Полюдиной, новая больница в Чон-Алае, завершение ремонта подземки

Безопасность дорожного движения с участием детей остается одной из наиболее острых и обсуждаемых проблем, - прокуратура Бишкека

29 августа 2017, 9:38       Комментарии

Президент Кыргызской Республики Алмазбек Атамбаев накануне, 28 августа, в рамках рабочей поездки в Ошскую область принял участие в церемонии открытия больницы в селе Дароот — Коргон Чон-Алайского района. Об этом сообщает пресс-служба президента.
В ходе поездки глава государства встретился с жителями, пострадавшими в результате землетрясения.
"В Кыргызстане есть 3-4 района с непростыми, порой сложными условиями для жизни, в том числе Чон-Алай, Чаткал. Жители районов, живущих в трудных условиях, бывают особенно терпеливыми, особо чуткими, добродушными. Поэтому спасибо вам большое за ваше терпение. Мне было бы тяжело без вашего доверия", — сказал президент Алмазбек Атамбаев.
Глава государства отметил, что за последние годы в Кыргызстане удалось сделать многое именно благодаря таким людям как они, благодаря их терпению, мудрости и трудолюбию.
Отвечая на вопросы сельчан, президент пообещал решить вопросы обеспечения жильем путём предоставления ипотечных кредитов и выделить средства для закупки машин скорой помощи для больницы.
Справка:
Строительство  больницы на 50 мест началось в 2013 году. Сметная стоимость  объекта составляла 54 млн 343 тыс. сомов. Сегодня в больнице трудятся 22 врача, а также средний и младший медперсонал. Число коек — 120. В медучреждение закуплена мебель на 7 млн 200 тыс. сомов, установлено оборудование на 2 млн сомов.
1 of 11

Комментарии

 

SAPE:

 

SetLinks:

 

При использовании материалов портала FOR.kg ссылка на источник обязательна

Прежде прочтите Соглашение по использованию поискового сайта FOR.kg

По всем вопросам обращайтесь в Службу поддержки

Tsymbalov Цымбалов Разработка сайта создание портала интернет-магазин web-мастер дизайн сайта раскрутка сайта

Яндекс.Метрика

Реклама на FOR.kg

Вакансии

Контакты

Форум