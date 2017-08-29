Центризбирком проверил подписные листы кандидата в президента Бекназарова

29 августа 2017, 9:20 Комментарии

БИШКЕК, 29.08.2017 /Кабар/. Центризбирком проверил подписные листы кандидата в президенты Азимбека Бекназарова. Об это сообщает пресс-служба ЦИК.

Отмечается, что от уполномоченных представителей кандидата на должность президента А.Бекназарова поступило 56 439 подписей избирателей.

Согласно заключению Рабочей группы по приему и проверке подписных листов, выявлено недостоверных и недействительных 5 014 подписей, что в исчислении от общего количества принятых подписей составляет 25 070 подписей.

На основании заключения Рабочей группы проверки подписных листов действительными определены 31 369 подписей.