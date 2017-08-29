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Центризбирком проверил подписные листы кандидата в президента Бекназарова

Источник:
http://kabar.kg/news/tcentrizb...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-445129-ru.html

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ЦИК проверил подписные листы кандидата в президенты А.Мадумарова

29 августа 2017, 9:20       Комментарии

БИШКЕК, 29.08.2017 /Кабар/. Центризбирком проверил подписные листы кандидата в президенты Азимбека Бекназарова. Об это сообщает пресс-служба ЦИК.
Отмечается, что от уполномоченных представителей кандидата на должность президента А.Бекназарова поступило 56 439 подписей избирателей.
Согласно заключению Рабочей группы по приему и проверке подписных листов, выявлено недостоверных и недействительных 5 014 подписей, что в исчислении от общего количества принятых подписей составляет 25 070 подписей.
На основании заключения Рабочей группы проверки подписных листов действительными определены 31 369 подписей.

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