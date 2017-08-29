Патрульная милиция за один день оштрафовала 14 водителей за создание помех дорожному движению

29 августа 2017, 9:27 Комментарии

Бишкек, 29.08.17 /Кабар/. Накануне, 28 августа, главное управление патрульной милиции МВД совместно с бригадой скорой помощи в городе Бишкек организовали рейд "Маяк". Об этом сообщили в пресс-службе ГУПМ МВД КР.

Цель рейда — обеспечение беспрепятственного проезда автомобилей специального назначения, оборудованных проблесковыми маячками и специальными звуковыми сигналами, а также напомнить водителям о необходимости пропускать спецмашины с включенными сигналами.

По итогам рейда 14 водителей были оштрафованы за нарушение правил передвижения транспортных средств или создание помех дорожному движению. Штраф за нарушение составляет 500 сомов.

Нарушение правил передвижения транспортных средств или создание помех дорожному движению, а равно необеспечение беспрепятственного проезда автомобилей и мотоциклов специального назначения, оборудованных проблесковыми маячками и специальными звуковыми сигналами, влекут наложение административного штрафа в размере пяти расчетных показателей.