С 28 августа по 1 сентября в Бишкеке будут перекрыты центральные улицы

29 августа 2017, 9:44 Комментарии

Бишкек, 29.08.17. /Кабар/. В День празднования независимости и Курман Айта на центральных улицах Бишкека будет введено ограничение движения транспорта.

По данным пресс-службы столичного ГУВД, 31 августа в День независимости Кыргызской Республики и 1 сентября на Курман айт движение будет ограничено по проспекту Чуй, от улицы Тоголок Молдо до Тыныстанова, Тоголока Молдо, Логвиненко и бульвар Эркиндик, а также от проспекта Чуй до улицы Киевской.

Также связи с проведением репетиций в честь празднования Дня независимости с 28 по 30 августа с 18:00 до 20:00 часов на главной площади столицы Ала-Тоо будет частичное ограничение транспортного движения.

Сообщается, что 30 августа на площади Ала-Тоо пройдет генеральная репетиция и в этой связи будет полностью ограничено движение транспорта с 10:00 утра до 12:00 часов дня и с 18:00 до 20:00 часов, по проспекту Чуй от ул. Панфилова до бульвара Эркиндик в восточном направлении и от бульвара Эркиндик до ул. Панфилова в западном направлении.

Во избежание заторов столичная милиция призывает водителей заранее выбирать альтернативные маршруты движения.

ГУВД города Бишкек обращается к жителям и гостям столицы с просьбой с пониманием отнестись к работе контрольно-пропускных пунктов по осуществлению досмотра с помощью ручных металлодетекторов на входах на центральную площадь.

Также необходимо знать, что в случае обнаружения подозрительных или бесхозных предметов в самых различных местах (на дорогах, в жилых домах, в транспорте, в общественных местах, в припаркованных автомобилях) категорически запрещается их трогать, вскрывать, передвигать или предпринимать какие-либо иные действия. Надо немедленно сообщить об обнаружении подозрительного предмета в милицию по номеру 102.