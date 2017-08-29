Доллар США: 68.6729 (+0.2134) 
Евро: 81.9336 (+1.1788) 
Золото: 41.38 $/гр (+0.04) 
Серебро: 0.55 $/гр (+0.01) 
Погода сейчас
пасмурно +10°
Новости КыргызстанаПресса КыргызстанаНародный репортёрФорумИщу тебя

В мире

Проекты

Новости Кыргызстана

Пресса Кыргызстана

Народный репортёр

Поможем вместе

Ищу тебя

Соболезнования

Интернет магазин

Статьи

О разном

Недвижимость Куплю/Продам

Фильмы

Кыргызстан

О Кыргызстане

Демография

История Кыргызстана

Праздники

Сайты Кыргызстана

Фотогалерея

Погода в Кыргызстане

Курсы валют

Информеры

Информер новостей

Информер валют

Информер металлов

АГРОПОРТАЛ КЫРГЫЗСТАНА, НОВОСТИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
Бассейны надувные и каркасные купить в Бишкеке
Shop.Jewelry.kg -Ювелирный интернет магазин . Доставка по Бишкеку.
МСН Общественно-политическая газета

Новости Кыргызстана

Патрульная милиция за один день оштрафовала 14 водителей за создание помех дорожному движениюПатрульная милиция за один день оштрафовала 14 водителей за создание помех дорожному движениюВ связи с празднованием Дня независимости и Курман Айта на некоторых улицах Бишкека ограничат движение транспортаВ связи с празднованием Дня независимости и Курман Айта на некоторых улицах Бишкека ограничат движение транспорта

На площади Ала-Тоо репетируют концерт ко Дню независимости Кыргызстана

 

Фотографии: vb.kg

Источник:
http://www.vb.kg/doc/365468_na...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-445126-ru.html

Похожие новости

Посольство КР в РФ: Погибшая в ДТП в Пензе и все пострадавшие – кыргызстанцы

Футбол: 23 игрока сборной Кыргызстана начали подготовку к матчу с Мьянмой

В ДТП в Пензенской области пострадали пять кыргызстанцев, один погиб

В 2017 году на дошкольное образование в Кыргызстане выделено 2,3 млрд сомов

В связи с празднованием Дня независимости и Курман Айта на некоторых улицах Бишкека ограничат движение транспорта

29 августа 2017, 9:25       Комментарии

На площади Ала-Тоо в Бишкеке проходит генеральная репетиция празднования Дня независимости. Здесь полным ходом идет установка сцены, репетиция выступлений танцевальных ансамблей.
По словам главного организатора концертной программы Дарики Асылбашевой, концертная программа Дня независимости будет немного отличаться от того, что было в прошлом году.
"Празднование Дня независимости состоит из двух блоков - утреннего и вечернего. Утром будет торжественное празднование с участием президента. В дневной программе задействовано более 700 человек - это массовка, артисты. В этом году мы решили обойтись без театральных постановок и сделать интересную концертную программу, раскрывающую все богатство кыргызской культуры. В частности, на площади будет юрта, калпак, шырдак. Концерт - и утренний, и вечерний - будет наполнен патриотическими песнями в разных аранжировках и в разном исполнении. Основная концепция дневной программы пройдет под эгидой "Кыргызстан - взгляд на будущее". На сцене будут выступать молодые артисты Айдин Нурдинов - финалист Turkvision, Мирбек Атабеков, Гулзада Рыскулова и многие другие", - сказала Асылбашева.

Комментарии

 

SAPE:

 

SetLinks:

 

При использовании материалов портала FOR.kg ссылка на источник обязательна

Прежде прочтите Соглашение по использованию поискового сайта FOR.kg

По всем вопросам обращайтесь в Службу поддержки

Tsymbalov Цымбалов Разработка сайта создание портала интернет-магазин web-мастер дизайн сайта раскрутка сайта

Яндекс.Метрика

Реклама на FOR.kg

Вакансии

Контакты

Форум