На площади Ала-Тоо репетируют концерт ко Дню независимости Кыргызстана

29 августа 2017, 9:25 Комментарии

На площади Ала-Тоо в Бишкеке проходит генеральная репетиция празднования Дня независимости. Здесь полным ходом идет установка сцены, репетиция выступлений танцевальных ансамблей.

По словам главного организатора концертной программы Дарики Асылбашевой, концертная программа Дня независимости будет немного отличаться от того, что было в прошлом году.

"Празднование Дня независимости состоит из двух блоков - утреннего и вечернего. Утром будет торжественное празднование с участием президента. В дневной программе задействовано более 700 человек - это массовка, артисты. В этом году мы решили обойтись без театральных постановок и сделать интересную концертную программу, раскрывающую все богатство кыргызской культуры. В частности, на площади будет юрта, калпак, шырдак. Концерт - и утренний, и вечерний - будет наполнен патриотическими песнями в разных аранжировках и в разном исполнении. Основная концепция дневной программы пройдет под эгидой "Кыргызстан - взгляд на будущее". На сцене будут выступать молодые артисты Айдин Нурдинов - финалист Turkvision, Мирбек Атабеков, Гулзада Рыскулова и многие другие", - сказала Асылбашева.