Футбол: 23 игрока сборной Кыргызстана начали подготовку к матчу с Мьянмой

29 августа 2017, 9:43 Комментарии

23 игрока Национальной сборной Кыргызстана по футболу начали подготовку к предстоящему матчу с Мьянмой. Отметим, матч пройдет 5 сентября в рамках отборочного раунда Кубка Азии-2019.

Как сообщает Федерация футбола Кыргызстана, тренерский штаб объявил список кандидатов в сборную на поединок с Мьянмой, в который вошли 23 игрока. Встреча пройдет на стадионе имени Долена Омурзакова в Бишкеке.

Список игроков:

Вратари

Матяш Павел (без клуба), Кашуба Валерий ("Дордой"), Калыс Акималиев ("Абдыш-Ата")

Защитники

Байматов Азамат ("Сохар", Оман), Козубаев Тамирлан, Тэго Дэниэл, Шератов Курсан (все "Дордой"), Алимов Ильяз ("Алай"), Виктор Майер ("Виденбрюк", Германия), Валерий Кичин ("Енисей", Россия)

Полузащитники

Дуйшобеков Бахтияр ("Абдыш-Ата"), Мусабеков Фархат ("Алмалык", Узбекистан), Сидоренко Павел, Сыдыков Азиз, Шамшиев Ислам, Жыргалбек уулу Кайрат, Откеев Авазбек (все "Дордой"), Абдурахманов Одилжон, Ахмедов Муролимжон (оба "Алай"), Землянухин Антон (без клуба), Эдгар Бернхардт ("Сталь Мелец", Польша)

Нападающие

Люкс Виталий ("Унтерхахинг", Германия), Мурзаев Мирлан ("Серик Беледиеспор", Турция)