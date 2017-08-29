Доллар США: 68.6729 (+0.2134) 
Евро: 81.9336 (+1.1788) 
Золото: 41.38 $/гр (+0.04) 
Серебро: 0.55 $/гр (+0.01) 
Погода сейчас
пасмурно +10°
Новости КыргызстанаПресса КыргызстанаНародный репортёрФорумИщу тебя

В мире

Проекты

Новости Кыргызстана

Пресса Кыргызстана

Народный репортёр

Поможем вместе

Ищу тебя

Соболезнования

Интернет магазин

Статьи

О разном

Недвижимость Куплю/Продам

Фильмы

Кыргызстан

О Кыргызстане

Демография

История Кыргызстана

Праздники

Сайты Кыргызстана

Фотогалерея

Погода в Кыргызстане

Курсы валют

Информеры

Информер новостей

Информер валют

Информер металлов

АГРОПОРТАЛ КЫРГЫЗСТАНА, НОВОСТИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
Бассейны надувные и каркасные купить в Бишкеке
Shop.Jewelry.kg -Ювелирный интернет магазин . Доставка по Бишкеку.
МСН Общественно-политическая газета

Новости Кыргызстана

С 28 августа по 1 сентября в Бишкеке будут перекрыты центральные улицыС 28 августа по 1 сентября в Бишкеке будут перекрыты центральные улицыПрезидент Атамбаев принял участие в церемонии открытия больницы в Чон-АлаеПрезидент Атамбаев принял участие в церемонии открытия больницы в Чон-Алае

Футбол: 23 игрока сборной Кыргызстана начали подготовку к матчу с Мьянмой

Источник:
http://www.vb.kg/doc/365462_fy...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-445124-ru.html

Похожие новости

Посольство КР в РФ: Погибшая в ДТП в Пензе и все пострадавшие – кыргызстанцы

В ДТП в Пензенской области пострадали пять кыргызстанцев, один погиб

В 2017 году на дошкольное образование в Кыргызстане выделено 2,3 млрд сомов

На площади Ала-Тоо репетируют концерт ко Дню независимости Кыргызстана

360 тыс. человек в Кыргызстане получают пособия, средний размер которых составляет 1 тыс. сомов

29 августа 2017, 9:43       Комментарии

23 игрока Национальной сборной Кыргызстана по футболу начали подготовку к предстоящему матчу с Мьянмой. Отметим, матч пройдет 5 сентября в рамках отборочного раунда Кубка Азии-2019.
Как сообщает Федерация футбола Кыргызстана, тренерский штаб объявил список кандидатов в сборную на поединок с Мьянмой, в который вошли 23 игрока. Встреча пройдет на стадионе имени Долена Омурзакова в Бишкеке.
Список игроков:
Вратари
Матяш Павел (без клуба), Кашуба Валерий ("Дордой"), Калыс Акималиев ("Абдыш-Ата")
Защитники
Байматов Азамат ("Сохар", Оман), Козубаев Тамирлан, Тэго Дэниэл, Шератов Курсан (все "Дордой"), Алимов Ильяз ("Алай"), Виктор Майер ("Виденбрюк", Германия), Валерий Кичин ("Енисей", Россия)
Полузащитники
Дуйшобеков Бахтияр ("Абдыш-Ата"), Мусабеков Фархат ("Алмалык", Узбекистан), Сидоренко Павел, Сыдыков Азиз, Шамшиев Ислам, Жыргалбек уулу Кайрат, Откеев Авазбек (все "Дордой"), Абдурахманов Одилжон, Ахмедов Муролимжон (оба "Алай"), Землянухин Антон (без клуба), Эдгар Бернхардт ("Сталь Мелец", Польша)
Нападающие
Люкс Виталий ("Унтерхахинг", Германия), Мурзаев Мирлан ("Серик Беледиеспор", Турция)

Комментарии

 

SAPE:

 

SetLinks:

 

При использовании материалов портала FOR.kg ссылка на источник обязательна

Прежде прочтите Соглашение по использованию поискового сайта FOR.kg

По всем вопросам обращайтесь в Службу поддержки

Tsymbalov Цымбалов Разработка сайта создание портала интернет-магазин web-мастер дизайн сайта раскрутка сайта

Яндекс.Метрика

Реклама на FOR.kg

Вакансии

Контакты

Форум