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На площади Ала-Тоо репетируют концерт ко Дню независимости КыргызстанаНа площади Ала-Тоо репетируют концерт ко Дню независимости КыргызстанаЦентризбирком проверил подписные листы кандидата в президента БекназароваЦентризбирком проверил подписные листы кандидата в президента Бекназарова

В связи с празднованием Дня независимости и Курман Айта на некоторых улицах Бишкека ограничат движение транспорта

 

Фотографии: knews.kg

Источник:
http://knews.kg/2017/08/v-svya...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-445123-ru.html

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На площади Ала-Тоо репетируют концерт ко Дню независимости Кыргызстана

29 августа 2017, 9:23       Комментарии

В День празднования независимости и Курман Айта на некоторых улицах  будет ограничено движение транспорта, сообщает пресс-служба мэрии Бишкека.
Так, 31 августа, в День независимости Кыргызской Республики, и 1 сентября, на Курман айт, будут введены ограничения движения транспорта на центральных улицах Бишкека. Движение будет ограничено по проспекту Чуй, от улицы Тоголок Молдо до Тыныстанова, Тоголока Молдо, Логвиненко и бульвар Эркиндик, а также от проспекта Чуй до ул. Киевской.
В связи с проведением репетиций в честь празднования Дня независимости, с 28 по 30 августа с 18:00 до 20:00 часов на главной площади столицы Ала-Тоо будет введено частичное ограничение транспортного движения.
Также 30 августа на центральной площади Ала-Тоо в связи с проведением генеральной репетиции, будет полностью ограничено движение транспорта с 10:00 утра до 12:00 часов дня и с 18:00 до 20:00 часов по проспекту Чуй от ул. Панфилова до бульвара Эркиндик в восточном направлении и от бульвара Эркиндик до ул. Панфилова в западном направлении.
Во избежание заторов столичная милиция призывает водителей заранее выбирать альтернативные маршруты движения. ГУВД города Бишкек обращается к жителям и гостям столицы с просьбой с пониманием отнестись к работе контрольно-пропускных пунктов по осуществлению досмотра с помощью ручных металлодетекторов на входах на центральную площадь Ала-Тоо.
Также необходимо знать, что в случае обнаружения подозрительных или бесхозных предметов в самых различных местах (на дорогах, в жилых домах, в транспорте, в общественных местах, в припаркованных автомобилях) категорически запрещается их трогать, вскрывать, передвигать или предпринимать какие-либо иные действия. Надо немедленно сообщить об обнаружении подозрительного предмета в милицию по номеру 102.

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