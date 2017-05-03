В связи с празднованием Дня независимости и Курман Айта на некоторых улицах Бишкека ограничат движение транспорта

29 августа 2017, 9:23 Комментарии

В День празднования независимости и Курман Айта на некоторых улицах будет ограничено движение транспорта, сообщает пресс-служба мэрии Бишкека.

Так, 31 августа, в День независимости Кыргызской Республики, и 1 сентября, на Курман айт, будут введены ограничения движения транспорта на центральных улицах Бишкека. Движение будет ограничено по проспекту Чуй, от улицы Тоголок Молдо до Тыныстанова, Тоголока Молдо, Логвиненко и бульвар Эркиндик, а также от проспекта Чуй до ул. Киевской.

В связи с проведением репетиций в честь празднования Дня независимости, с 28 по 30 августа с 18:00 до 20:00 часов на главной площади столицы Ала-Тоо будет введено частичное ограничение транспортного движения.

Также 30 августа на центральной площади Ала-Тоо в связи с проведением генеральной репетиции, будет полностью ограничено движение транспорта с 10:00 утра до 12:00 часов дня и с 18:00 до 20:00 часов по проспекту Чуй от ул. Панфилова до бульвара Эркиндик в восточном направлении и от бульвара Эркиндик до ул. Панфилова в западном направлении.

Во избежание заторов столичная милиция призывает водителей заранее выбирать альтернативные маршруты движения. ГУВД города Бишкек обращается к жителям и гостям столицы с просьбой с пониманием отнестись к работе контрольно-пропускных пунктов по осуществлению досмотра с помощью ручных металлодетекторов на входах на центральную площадь Ала-Тоо.

Также необходимо знать, что в случае обнаружения подозрительных или бесхозных предметов в самых различных местах (на дорогах, в жилых домах, в транспорте, в общественных местах, в припаркованных автомобилях) категорически запрещается их трогать, вскрывать, передвигать или предпринимать какие-либо иные действия. Надо немедленно сообщить об обнаружении подозрительного предмета в милицию по номеру 102.