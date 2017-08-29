Минюст предлагает исключить полномочия суда второй инстанции по пересмотру судебных актов первой инстанции в порядке кассации

29 августа 2017, 9:16 Комментарии

Министерство юстиции предлагает исключить полномочия суда, судебной коллегии второй инстанции по осуществлению пересмотра вступивших в законную силу судебных актов судов первой инстанции в кассационном порядке. Как отмечается в проекте закона, опубликованного для общественного обсуждения, Гражданский процессуальный кодекс и Административно-процессуальный кодекс исключили рассмотрение судебных дел и материалов Верховным судом в порядке надзора и установили пересмотр Верховным судом вступивших в законную силу судебных актов в порядке кассации, законопроектом предлагается внести поправки в закон "О Верховном суде Кыргызской Республики и местных судах", касающиеся полномочий Верховного суда.

Так, вносится норма, по которой Верховный суд является судом кассационной инстанции, осуществляющим:

1) пересмотр судебных актов в порядке кассации;

2) пересмотр судебных актов, вступивших в законную силу по вновь открывшимся обстоятельствам или новым обстоятельствам;

3) анализ судебной практики, судебную статистику;

4) другие полномочия, предоставленные ему в соответствии с законодательством КР, за исключением полномочий, отнесенных к ведению Конституционной палаты.

Суд второй инстанции осуществляет пересмотр не вступивших в законную силу судебных актов судов первой инстанции в апелляционном порядке;

Норму о том, что суд второй инстанции осуществляет пересмотр вступивших в законную силу судебных актов судов первой инстанции в кассационном порядке, предлагается признать утратившей силу.

Проекты бюджетов Верховного суда и местных судов направляются в Совет судей для согласования с правительством в порядке и сроки, установленные Бюджетным кодексом.