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Минюст предлагает исключить полномочия суда второй инстанции по пересмотру судебных актов первой инстанции в порядке кассации

Источник:
http://kg.akipress.org/news:14...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-445122-ru.html

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29 августа 2017, 9:16       Комментарии

Министерство юстиции предлагает исключить полномочия суда, судебной коллегии второй инстанции по осуществлению пересмотра вступивших в законную силу судебных актов судов первой инстанции в кассационном порядке. Как отмечается в проекте закона, опубликованного для общественного обсуждения, Гражданский процессуальный кодекс и Административно-процессуальный кодекс исключили рассмотрение судебных дел и материалов Верховным судом в порядке надзора и установили пересмотр Верховным судом вступивших в законную силу судебных актов в порядке кассации, законопроектом предлагается внести поправки в закон "О Верховном суде Кыргызской Республики и местных судах", касающиеся полномочий Верховного суда.
Так, вносится норма, по которой Верховный суд является судом кассационной инстанции, осуществляющим:
1) пересмотр судебных актов в порядке кассации;
2) пересмотр судебных актов, вступивших в законную силу по вновь открывшимся обстоятельствам или новым обстоятельствам;
3) анализ судебной практики, судебную статистику;
4) другие полномочия, предоставленные ему в соответствии с законодательством КР, за исключением полномочий, отнесенных к ведению Конституционной палаты.
Суд второй инстанции осуществляет пересмотр не вступивших в законную силу судебных актов судов первой инстанции в апелляционном порядке;
Норму о том, что суд второй инстанции осуществляет пересмотр вступивших в законную силу судебных актов судов первой инстанции в кассационном порядке, предлагается признать утратившей силу.
Проекты бюджетов Верховного суда и местных судов направляются в Совет судей для согласования с правительством в порядке и сроки, установленные Бюджетным кодексом.

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