За год на КПП "Сосновка" выявлены нарушения при перевозке груза у 22% авто

29 августа 2017, 8:47 Комментарии

В Сервисном центре на КПП "Сосновка" за год работы со дня его открытия были оказаны различные услуги налогоплательщикам, а также зарегистрированы различные факты нарушений налогового законодательства.

Так, за период с 24 августа 2016 года по 18 августа 2017 года в Сервисном центре на КПП "Сосновка" из 23 тысяч 809 автомашин, зарегистрированных в журнале учета перемещения грузовых перевозок, за нарушения налогового законодательства при осуществлении грузовых перевозок на 5 тысяч 231 хозяйствующий субъект составлены акты рейдового налогового контроля, что составляет 22 процента из общего числа транспорта. В том числе за отсутствие патента - 4 тыс. 61 субъекту, за отсутствие патента и оплаты налога на имущества 4 группы – 182 субъектам, за просрочку оплаты патента – 74, другие нарушения – 914 субъектам предпринимательства.

Также налоговые сотрудники Сервисного центра произвели государственную регистрацию 33 граждан, выдали патент 440 индивидуальным предпринимателям на общую сумму 726,1 тыс. сомов сомов, продлили срок 818 патентов на общую сумму 2074,8 тысяч сомов. Были приняты информационные расчеты налога на имущество 4 группы 329 налогоплательщиков на общую сумму 322,7 тысячи сомов.

Выдано 275 штук специальных наклеек оплатившим налоги. Зарегистрированы в журнале учете перемещения грузовых перевозок 14 тысяч 222 автомашины, перевозившие ГСМ, и 9 тысяч 587 автомашин, осуществлявшие перевозку различных грузов.

Помимо этого приняты платежи в кассу Жайылского филиала ОАО "РСК банка" и через платежный терминал в Сервисном центре на общую сумму 4 млн 428 тысяч сомов.

Кроме того, с первого дня работы Сервисного центра сотрудники задержали и составили акты рейдового налогового контроля на три автомашины, перевозившие 113 тысяч 702 литра ГСМ без пломбы и с сомнительными накладными. Акты были переданы УГСБЭП по Жайылскому и Панфиловскому районам.

Напомним, 24 августа 2016 года на контрольно-пропускном пункте "Сосновка", расположенном на автодороге Бишкек - Ош, состоялась церемония официального открытия Сервисного центра обслуживания налогоплательщиков, занятых в сфере перевозки пассажиров и грузов.

Сервисный центр полностью оборудован оргтехникой и оснащен мебелью. Помещение состоит из двух комнат, где работает "единое окно" для оказания налоговых услуг налогоплательщикам.