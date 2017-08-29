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Дочь Ислама Каримова покидает пост посла при ЮНЕСКО

Источник:
http://www.vb.kg/doc/365469_do...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-445120-ru.html

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29 августа 2017, 9:14       Комментарии

Младшая дочь ныне покойного первого президента Узбекистана Ислама Каримова, Лола Каримова-Тилляева, объявила 28 августа о том, что покидает пост постоянного представителя Узбекистана при ЮНЕСКО.
Как сообщает агентство Reuters, 39-летняя Каримова-Тилляева сказала, что будет уделять свое основное время оказанию помощи деятельности благотворительного фонда имени своего отца.
"В ближайшее время я планирую уделять больше времени своей семье, своим целям, фонду имени Ислама Каримова, а также другим творческим, благотворительным и культурным проектам. По этой причине я решила отказаться от своей роли посла", – сказала она во время своего выступления на конференции, посвященной исламской культуре и научному наследию Узбекистана в Самарканде.
Проживающая ныне на Западе младшая дочь покойного президента Каримова не уточнила, собирается ли в дальнейшем вернуться в Узбекистан.
У Ислама Каримова и его супруги Татьяны Каримовой остались две дочери - Лола и Гульнара. 45-летняя Гульнара Каримова, как сообщила месяц назад генеральная прокуратура Узбекистана, обвиняется в совершении тяжких экономических преступлений и находится под стражей.
В интервью BBC в 2013 году младшая дочь Ислама Каримова заявила, что 14 лет не поддерживает отношений со своей старшей сестрой.

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