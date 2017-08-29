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Перспективы открытия кыргызско-узбекских предприятий обсудят в Бишкеке с послом РУз

 

Фотографии: sputnik.kg

Источник:
https://ru.sputnik.kg/economy/...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-445119-ru.html

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29 августа 2017, 9:16       Комментарии

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