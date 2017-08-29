Перспективы открытия кыргызско-узбекских предприятий обсудят в Бишкеке с послом РУз

29 августа 2017, 9:16 Комментарии

БИШКЕК, 29 авг - Sputnik. В Бишкеке эксперты обсудят сотрудничество Кыргызстана и Узбекистана в решении пограничных вопросов, сообщили в Клубе региональных экспертов "Пикир".

Обсуждение пройдет 29 августа на заседании клуба. Мероприятие начнется в 11.00 в конференц-зале издательского дома "Вечерний Бишкек".

Участники предложат практические шаги по созданию совместных кыргызско-узбекских предприятий и зон свободного передвижения людей и товаров в приграничных районах, урегулированию водно-энергетических, гуманитарных вопросов.

В мероприятии примут участие Чрезвычайный и полномочный посол Узбекистана в КР Комил Рашидов, экс-вице-премьер Кыргызстана Олег Панкратов, заместитель министра экономики Алмаз Сазбаков.

Экспертное сообщество будут представлять заслуженный экономист Жумакадыр Акенеев, исполнительный директор "Экономической палаты" Геннадий Карабанов, председатель Ассамблеи народа Кыргызстана Токон Мамытов, исполнительный вице-президент Кыргызского союза промышленников и предпринимателей Шамиль Борончиев, президент Международной ассоциации ветеранов спецподразделений "Альфа" Юрий Погиба и другие.

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