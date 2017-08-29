В Бишкеке пройдет конференция, посвященная 80-летию госархива общественно-политической документации

29 августа 2017, 8:33 Комментарии

Научно-практическая конференция "Документальная память: Центральному государственному архиву общественно-политической документации Кыргызской Республики - 80 лет" пройдет 8 сентября в Нацбиблиотеке им.А.Осмонова.

Как говорится в сообщении, постановлением ЦК КП(б) Киргизии от 23.07.37 был создан партийный архив ЦК КП(б) Киргизии, это историческое решение положило начало становлению и дальнейшему развитию партийного архива Кыргызстана.

Для конференции подготовлена выставка на основе архивных документов: I раздел - документы по истории создания и деятельности архива (постановления, отчеты, переписка, списки и другие материалы); II раздел - фотодокументы (фотомонтаж зданий, фото всесоюзных совещаний сотрудников партархивов, фото заведующих, руководителей и ветеранов архива), III раздел - перечень публикаций, изданных на основе фондов партархива и ЦГА ОПД КР (сборники документов, монографии, статьи).

Также будет демонстрация документального фильма "Кладезь истории".

Архив общественно-политической документации подготовил брошюру "От партархива к архиву общественно-политической документации: Страницы истории 1937-2017 гг." и путеводитель по фондам ЦГА ОПД КР.

Ожидается, что с докладами выступят директор ЦГА ОПД З.С.Джумагулова, отечественные ученые, чьи научные интересы связаны с архивными документами: А.Б.Бедельбаев - к.и.н, доцент НАН, А.Ж.Жуманалиев - главный научный сотрудник, д.и.н, профессор НАН, З.К.Курманов - д.и.н, профессор, заслуженный работник образования, заведующий кафедрой международных отношений КРСУ им.Б.Ельцина, А.А.Карымсакова - заслуженный деятель культуры Киргизской ССР, А.Касымалиева - депутат ЖК от фракции СДПК, А.У.Джакишев - д.и.н, профессор КРСУ, Н.А.Алымкулов - к.и.н КНУ им.Баласагына и другие.

На конференции будут присутствовать фондообразователи: К.А.Бектурганова - писатель, журналист, к.и.н., заслуженный деятель культуры, Т.Койчуев - д.э.н., профессор, действительный член НАН и ряда зарубежных академий, почетный академик и лауреат международных академий и организаций, награжденный дипломом им.Лауреата Нобелевской премии академика Л.Кантаровича.

Юбилейная дата будет отмечаться в Год нравственности, воспитания и культуры. научных мероприятий.