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Опубликовано письмо Алана Тьюринга о ненависти к США

 

Фотографии: vb.kg

Источник:
http://www.vb.kg/doc/365446_op...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-445116-ru.html

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29 августа 2017, 8:16       Комментарии

Британский математик Алан Тьюринг, который предложил метод взлома немецкого шифратора Enigma, оказался ненавистником США. Об этом сообщает Лента.ру со ссылкой на The Guardian.
"Мне бы не понравилось путешествие, и я ненавижу Америку", - отреагировал ученый на приглашение выступить в США на конференции в апреле 1953 года. Письмо было адресовано физику Дональду Маккею из Королевского колледжа Лондона (Великобритания). Издание отмечает, что ранее о подобных взглядах Тьюринга было неизвестно.
Это и другая корреспонденция (всего около 150 писем), охватывающая 1949-1954 годы, найдены в кабинете Тьюринга в Манчестерском университете (Великобритания). Большинство из них посвящены работе ученого, а не личной жизни.
Тьюринг известен тем, что предложил абстрактную модель универсальной вычислительной машины, впоследствии названную в его честь. В 1952 году после обвинения в "непристойном поведении" (сексуальной связи с мужчиной) прошел курс гормональной терапии, которая вызвала гинекомастию. В 1954 году покончил жизнь самоубийством, надкусив начиненное цианидом яблоко. В 2013 году королева Великобритании Елизавета II помиловала Тьюринга.

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