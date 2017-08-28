В Бишкеке восстанавливают ирригационную сеть

29 августа 2017, 8:17 Комментарии

В микрорайоне Восток-5 ведутся масштабные работы по реконструкции дорог и ирригационных сетей. Об этом сообщили в Свердловской райадминистрации.

Таким образом, МП "Бишкекасфальтсервис" уже начал замену лотков и продолжает реконструкцию внутримикрорайонных улиц: Мамбетова, Айтматова, Кийизбаевой.

Стоит отметить, жители микрорайона Восток-5 долгое время испытывали неудобства в связи с отсутствием ливнеприёмников. Во время дождей вода текла по дорогам и тротуарам, из-за отсутствия ирригационных лотков были проблемы с поливом зеленых насаждений.

После неоднократных комиссионных выездов глава Свердловского района Самарбек Болотбеков принял решение о выделении средств на полное восстановление ирригационной сети в микрорайоне. Также планируется посадка деревьев, для которых будет обеспечен уже качественный и своевременный полив.