Доллар США: 68.6729 (+0.2134) 
Евро: 81.9336 (+1.1788) 
Золото: 41.38 $/гр (+0.04) 
Серебро: 0.55 $/гр (+0.01) 
Погода сейчас
пасмурно +10°
Новости КыргызстанаПресса КыргызстанаНародный репортёрФорумИщу тебя

В мире

Проекты

Новости Кыргызстана

Пресса Кыргызстана

Народный репортёр

Поможем вместе

Ищу тебя

Соболезнования

Интернет магазин

Статьи

О разном

Недвижимость Куплю/Продам

Фильмы

Кыргызстан

О Кыргызстане

Демография

История Кыргызстана

Праздники

Сайты Кыргызстана

Фотогалерея

Погода в Кыргызстане

Курсы валют

Информеры

Информер новостей

Информер валют

Информер металлов

АГРОПОРТАЛ КЫРГЫЗСТАНА, НОВОСТИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
Бассейны надувные и каркасные купить в Бишкеке
Shop.Jewelry.kg -Ювелирный интернет магазин . Доставка по Бишкеку.
МСН Общественно-политическая газета

Новости Кыргызстана

В столице пройдет Международный театральный фестиваль малых форм IMPULSEВ столице пройдет Международный театральный фестиваль малых форм IMPULSEОпубликовано письмо Алана Тьюринга о ненависти к СШАОпубликовано письмо Алана Тьюринга о ненависти к США

В Бишкеке восстанавливают ирригационную сеть

 

Фотографии: vb.kg

Источник:
http://www.vb.kg/doc/365434_v_...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-445115-ru.html

Похожие новости

Будет интересно — в Бишкеке пройдет Международный театральный фестиваль

В Бишкеке пройдет конференция, посвященная 80-летию госархива общественно-политической документации

Без осадков — погода в Бишкеке 29 августа

Безопасность дорожного движения с участием детей остается одной из наиболее острых и обсуждаемых проблем, - прокуратура Бишкека

В Бишкеке 29 августа света не будет на 14 улицах и в двух микрорайонах

29 августа 2017, 8:17       Комментарии

В микрорайоне Восток-5 ведутся масштабные работы по реконструкции дорог и ирригационных сетей. Об этом сообщили в Свердловской райадминистрации.
Таким образом, МП "Бишкекасфальтсервис" уже начал замену лотков и продолжает реконструкцию внутримикрорайонных улиц: Мамбетова, Айтматова, Кийизбаевой.
Стоит отметить, жители микрорайона Восток-5 долгое время испытывали неудобства в связи с отсутствием ливнеприёмников. Во время дождей вода текла по дорогам и тротуарам, из-за отсутствия ирригационных лотков были проблемы с поливом зеленых насаждений.
После неоднократных комиссионных выездов глава Свердловского района Самарбек Болотбеков принял решение о выделении средств на полное восстановление ирригационной сети в микрорайоне. Также планируется посадка деревьев, для которых будет обеспечен уже качественный и своевременный полив.

Комментарии

 

SAPE:

 

SetLinks:

 

При использовании материалов портала FOR.kg ссылка на источник обязательна

Прежде прочтите Соглашение по использованию поискового сайта FOR.kg

По всем вопросам обращайтесь в Службу поддержки

Tsymbalov Цымбалов Разработка сайта создание портала интернет-магазин web-мастер дизайн сайта раскрутка сайта

Яндекс.Метрика

Реклама на FOR.kg

Вакансии

Контакты

Форум