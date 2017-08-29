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Компания Илона Маска построит тестовый тоннель в Калифорнии

Источник:
http://www.vb.kg/doc/365454_ko...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-445113-ru.html

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29 августа 2017, 8:37       Комментарии

В городском совете Хоторна одобрили план The Boring Company Илона Маска на строительство трехкилометрового тестового тоннеля, сообщает издание Популярная механика со ссылкой на портал The Verge.
Буровая компания (управляемая из штаб-квартиры SpaceX в Хоторне) могла рыть лишь на собственной территории; теперь же она сможет проложить тоннель на глубине 13 метров под общественными дорогами и предприятиями, окружающими главный офис SpaceX.
Когда тестовый тоннель будет закончен, городские власти могут потребовать от The Boring Company залить его бетоном или засыпать землёй.
По словам Бретта Хортона (Brett Horton), старшего директора SpaceX по строительству, прорытие тоннеля никак не потревожит жителей, они даже не заметят и не услышат никаких признаков работы бурильной машины.
О своем новом проекте Маск объявил еще в конце декабря 2016 года. Он пожаловался, что его очень раздражают пробки в городе, поэтому он решил копать тоннели. Многие восприняли это как шутку, однако позже основатель SpaceX подтвердил свои намерения.

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