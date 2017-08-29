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Будет интересно — в Бишкеке пройдет Международный театральный фестиваль

 

Фотографии: sputnik.kg

Источник:
https://ru.sputnik.kg/culture/...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-445112-ru.html

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29 августа 2017, 8:47       Комментарии

БИШКЕК, 29 авг - Sputnik. В Бишкеке пройдет IV Международный театральный фестиваль малых форм IMPULSE, сообщили в Бишкекском городском драматическом театре имени А. Умуралиева
Мероприятие будет проходить на сцене театра с 10 по 15 сентября.
Как сообщили организаторы, главные цели фестиваля - интеграция кыргызского театрального искусства в мировое пространство, установление диалога между участниками, инициирование межкультурных проектов и ознакомление зрителей с новыми веяниями в театральном искусстве.
В фестивале примут участие талантливые деятели драматического искусства из разных стран. Здесь будут представлены разные театры и театральные школы. Также будут проведены мастер-классы по режиссуре и актерскому мастерству.
Программа фестиваля:
<ul> <li>10 сентября в 19.00 - открытие фестиваля, спектакль "Манасчи" по эпосу "Манас" с участием актеров БГДТ им. Умуралиева (Бишкек).</li> <li>11 сентября в 15.00. - моноспектакль "Есть музыка над нами" по стихам и прозе О. Мандельштама, театр "Независимая школа" (проект Москва - Бишкек).</li> <li>11 сентября в 19.00. - моноспектакль "Цветы для Элджернона", "Театр с улицы Роз" (Кишинев, Молдова). </li> <li>12 сентября в 19.00. - моноспектакль "Амок", театр "Пилиес" (Клайпеда, Литва).</li> <li>13 сентября в 19.00. - моноспектакль "Царские письма", авторский проект Татьяны Хазановской (Тель-Авив, Израиль).</li> <li>14 сентября в 19.00. - спектакль "Медея/Коллаж", Центр драматургии и режиссуры (Уфа, Башкирия, РФ).</li> <li>15 сентября в 19.00. - моноспектакль "Дай руку - вот моя грудная клетка" по стихам В. Маяковского, Владимирский академический областной драматический театр (Владимир, РФ). </li> </ul> window.Ya.adfoxCode.create({ ownerId: 249922, containerId: 'adfox_150064421052246055', params: { pp: 'kuk', ps: 'ckap', p2: 'flvd', puid1: '' } });

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