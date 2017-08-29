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Negatiff: Задержание крупной партии ртути, пожары на кладбищах, труп в канале

Источник:
http://kg.akipress.org/news:14...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-445111-ru.html

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ОВД Аламединского района просит граждан оказать содействие в опознании погибшего мужчины. Гражданам, владеющим какой-либо информацией, которая может помочь в установлении личности, необходимо позвонить по телефонам: дежурная часть ГУВД Чуйской области 0312 43-01-27, дежурная часть ОВД Аламединского района 0312 36-35-27 и по телефонам 0701 45-15-82, 0700 20-96-66, 0701 25-55-93.

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