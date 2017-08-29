Negatiff: Задержание крупной партии ртути, пожары на кладбищах, труп в канале

29 августа 2017, 8:01 Комментарии

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У Дворца спорта задержали мужчин, подозреваемых в том, что они угрожали милиционерам гранатой.

В ГКНБ подтвердили факт. Однако подробности сообщать не стали.

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники ГКНБ 21 августа в Бишкеке задержали автомашину "Хонда-Фит". В машине обнаружен железный цилиндр с химическим веществом (ртуть) общим весом 37,5 кг.

В Кыргызстане за минувшие сутки произошло 27 пожаров: на 4 кладбищах сгорело 38 га сухотравия.

Главное управление патрульной милиции МВД совместно с бригадой скорой помощи 28 августа в городе Бишкек организовали рейд "Маяк".

Цель рейда - обеспечение беспрепятственного проезда автомобилей специального назначения, оборудованных проблесковыми маячками и специальными звуковыми сигналами.

По итогам рейда 14 водителей были оштрафованы по статье 231 Кодекса об административной ответственности. Штраф за нарушение составляет 500 сомов.

В селе Озерное Аламединского района 25 августа примерно в 18:00 в канале очистного сооружения был обнаружен труп неизвестного мужчины азиатской внешности.

Был одет в камуфляжную куртку зеленого цвета, в белую футболку (в центре имеется надпись "Солнце радует всегда"), в брюки синего цвета с надписями "Найк", в трусы синего цвета.

ОВД Аламединского района просит граждан оказать содействие в опознании погибшего мужчины. Гражданам, владеющим какой-либо информацией, которая может помочь в установлении личности, необходимо позвонить по телефонам: дежурная часть ГУВД Чуйской области 0312 43-01-27, дежурная часть ОВД Аламединского района 0312 36-35-27 и по телефонам 0701 45-15-82, 0700 20-96-66, 0701 25-55-93.