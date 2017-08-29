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Positiff:: Золото Полюдиной, новая больница в Чон-Алае, завершение ремонта подземки

Источник:
http://kg.akipress.org/news:14...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-445110-ru.html

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29 августа 2017, 8:04       Комментарии

Доброе утро, дорогие читатели. Представляем вам позитивные новости, которые вы могли пропустить вчера...
Кыргызстанский пловец Денис Петрашов выступил на 6-м чемпионате мира по плаванию среди юниоров, который прошел 23-28 августа в Индианаполис (США).
На этой дистанции Петрашов установил рекорд Кыргызстана и завоевал лицензию на юношеские Олимпийские игры, которые пройдут 6-18 октября 2018 года в Буэнос-Айресе (Аргентина).
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28-летняя Аида Чоткараева является обладательницей титула первой вице-миссис Кыргызстана 2016. В прошлом году на "Миссис Вселенная" Кыргызстан представляла Наргиза Осмонова, которая получила титул "Миссис Бизнесвуман".
Впервые с года основания в Театре оперы и балета имени Абдыласа Малдыбаева идет реконструкция и капитальный ремонт
Ремонт подземки на пересечении проспектов Чуй и Манас планируется завершить ремонт планируется к 31 августа - ко Дню независимости Кыргызстана. Затем объект будет сдан Управлению муниципального имущества.
В новой подземке будет предусмотрен общественный туалет.
Президент Алмазбек Атамбаев принял участие в открытии новой больницы в селе Дароот-Коргон Чон-Алайского района Ошской области.
На данный момент в больницу закуплено оборудование на 2 млн сомов. В больнице 120 коек, из них в отделениях хирургии и травматологии, терапии, гинекологии и акушерства и детском отделении по 25 коек и в отделении заразных заболеваний - 20 коек.
Кыргызстанка Виктория Полюдина завоевала золото на международном марафоне в Астане.
Астанинский международный марафон Шанхайской организации сотрудничества и Совета по взаимодействию и мерам доверия в Азии в рамках ЭКСПО-2017 состоялся 27 августа в Казахстане.
В соревнованиях принимали участие около 5 тыс. человек. Наряду с марафонской дистанцией любители легкой атлетики могли выбрать забег на 10 километров и 2017 метров.

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