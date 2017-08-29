Positiff:: Золото Полюдиной, новая больница в Чон-Алае, завершение ремонта подземки

29 августа 2017, 8:04 Комментарии

Доброе утро, дорогие читатели. Представляем вам позитивные новости, которые вы могли пропустить вчера...

Кыргызстанский пловец Денис Петрашов выступил на 6-м чемпионате мира по плаванию среди юниоров, который прошел 23-28 августа в Индианаполис (США).

На этой дистанции Петрашов установил рекорд Кыргызстана и завоевал лицензию на юношеские Олимпийские игры, которые пройдут 6-18 октября 2018 года в Буэнос-Айресе (Аргентина).

Модель Аида Чоткараева представляет Кыргызстан на международном конкурсе красоты "Миссис Вселенная 2017", который проходит в ЮАР.

28-летняя Аида Чоткараева является обладательницей титула первой вице-миссис Кыргызстана 2016. В прошлом году на "Миссис Вселенная" Кыргызстан представляла Наргиза Осмонова, которая получила титул "Миссис Бизнесвуман".

Впервые с года основания в Театре оперы и балета имени Абдыласа Малдыбаева идет реконструкция и капитальный ремонт

Ремонт подземки на пересечении проспектов Чуй и Манас планируется завершить ремонт планируется к 31 августа - ко Дню независимости Кыргызстана. Затем объект будет сдан Управлению муниципального имущества.

В новой подземке будет предусмотрен общественный туалет.

Президент Алмазбек Атамбаев принял участие в открытии новой больницы в селе Дароот-Коргон Чон-Алайского района Ошской области.

На данный момент в больницу закуплено оборудование на 2 млн сомов. В больнице 120 коек, из них в отделениях хирургии и травматологии, терапии, гинекологии и акушерства и детском отделении по 25 коек и в отделении заразных заболеваний - 20 коек.

Кыргызстанка Виктория Полюдина завоевала золото на международном марафоне в Астане.

Астанинский международный марафон Шанхайской организации сотрудничества и Совета по взаимодействию и мерам доверия в Азии в рамках ЭКСПО-2017 состоялся 27 августа в Казахстане.

В соревнованиях принимали участие около 5 тыс. человек. Наряду с марафонской дистанцией любители легкой атлетики могли выбрать забег на 10 километров и 2017 метров.