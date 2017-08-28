Статс-секретарь МИД А.Омокеев встретился с делегацией Национального Военного колледжа Индии во главе с генерал-майором С.Шриваставой

28 августа 2017, 22:48 Комментарии

Статс-секретарь МИД Кыргызской Республики Айбек Омокеев28 августа встретился с делегацией Национального Военного колледжа Индии во главе с генерал-майором Сунил Шриваставой в составе 16 высших и старших офицеров, включая 5-х иностранных офицеров (из ОАЭ, Шри-Ланки, Афганистана, Бангладеш и Фиджи). Как сообщила пресс-служба МИД КР, в ходе встречи А.Омокеев проинформировал делегацию о внутриполитической и социально-экономической ситуации в Кыргызстане, отметил усилия правительства, предпринимаемые в сфере обеспечения безопасности и стабильности, в том числе на региональной и международной уровнях.

Статс-секретарь выразил надежду на то, что данный визит будет способствовать дальнейшему укреплению двустороннего кыргызско-индийского сотрудничества, в том числе между оборонными ведомствами двух стран.

Данный визит организован в рамках ежегодной учебной программы Индийского ВУЗа для более точного понимания социально-политических, экономических вопросов, а также вопросов безопасности страны посещения, говорится в сообщении.