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Статс-секретарь МИД А.Омокеев встретился с делегацией Национального Военного колледжа Индии во главе с генерал-майором С.Шриваставой

Источник:
http://kg.akipress.org/news:14...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-445107-ru.html

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28 августа 2017, 22:48       Комментарии

Статс-секретарь МИД Кыргызской Республики Айбек Омокеев28 августа встретился с делегацией Национального Военного колледжа Индии во главе с генерал-майором Сунил Шриваставой в составе 16 высших и старших офицеров, включая 5-х иностранных офицеров (из ОАЭ, Шри-Ланки, Афганистана, Бангладеш и Фиджи). Как сообщила пресс-служба МИД КР, в ходе встречи А.Омокеев проинформировал делегацию о внутриполитической и социально-экономической ситуации в Кыргызстане, отметил усилия правительства, предпринимаемые в сфере обеспечения безопасности и стабильности, в том числе на региональной и международной уровнях.
Статс-секретарь выразил надежду на то, что данный визит будет способствовать дальнейшему укреплению двустороннего кыргызско-индийского сотрудничества, в том числе между оборонными ведомствами двух стран.
Данный визит организован в рамках ежегодной учебной программы Индийского ВУЗа для более точного понимания социально-политических, экономических вопросов, а также вопросов безопасности страны посещения, говорится в сообщении.

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