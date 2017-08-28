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Пансионат "Солнышко" на Иссык-Куле передан Госагентству по делам молодежи, физкультуры и спорта

 

Фотографии: akipress.kg

Источник:
http://kg.akipress.org/news:14...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-445106-ru.html

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28 августа 2017, 22:23       Комментарии

Пансионат "Солнышко" на Иссык-Куле передан Государственному агентству по делам молодежи, физической культуры и спорта. Постановление правительства КР о передаче подписан 18 августа 2017 года премьер-министром Кыргызской Республики Сооронбаем Жээнбековым.
В целях рационального управления государственным имуществом, в соответствии со статьями 10 и 17 конституционного Закона Кыргызской Республики "О Правительстве Кыргызской Республики" правительство Кыргызской Республики постановляет:
1. Фонду по управлению государственным имуществом передать в ведение Государственного агентства по делам молодежи, физической культуры и спорта государственное предприятие "Солнышко" с имущественным комплексом.
2. Переименовать государственное предприятие "Солнышко" при Фонде по управлению государственным имуществом в государственное предприятие "Солнышко" при Государственном агентстве по делам молодежи, физической культуры и спорта.
3. Государственному агентству по делам молодежи, физической культуры и спорта:
- принять в свое ведение государственное предприятие, указанное в пункте 1 настоящего постановления;
- принять необходимые меры, вытекающие из настоящего постановления.
4. Внести в постановление правительства Кыргызской Республики "О создании государственного предприятия "Солнышко" от 27 сентября 2010 года №213 следующие изменения:
в пункте слова "Фонда по управлению государственным имуществом" заменить словами "Государственного агентства по делам молодежи, физической культуры и спорта";
в Уставе государственного предприятия "Солнышко" при Фонде по управлению государственным имуществом, утвержденном вышеуказанным постановлением:
- в наименовании слова "Фонде по управлению государственным имуществом" заменить словами "Государственном агентстве по делам молодежи, физической культуры и спорта";
- пункты и 5 изложить в следующей редакции:
"Предприятие функционирует в ведении Государственного агентства по делам молодежи, физической культуры и спорта (далее - уполномоченный государственный орган в сфере молодежи, физической культуры и спорта).
5. Полное наименование предприятия:
на государственном языке: Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Жаштар иштери, дене тарбия жана спорт мамлекеттик агенттигинин алдындагы "Кун-Чубак" мамлекеттик ишканасы;
на официальном языке: Государственное предприятие "Солнышко" при Государственном агентстве по делам молодежи, физической культуры и спорта";
- по всему тексту слово "Фонд" в различных падежных формах заменить словами "уполномоченный орган в сфере молодежи, физической культуры и спорта" в соответствующих падежах;
- пункт 17 изложить в следующей редакции:
"17. Управление деятельностью предприятия осуществляет директор, назначаемый на должность и освобождаемый от должности премьер-министром Кыргызской Республики по представлению Фонда по управлению государственным имуществом (далее - Фонд) из числа лиц, предложенных Фонду уполномоченным государственным органом в сфере молодежи, физической культуры и спорта.
Директор предприятия назначается на должность сроком на два года, действует на основе настоящего Устава и трудового договора, заключаемого с ним уполномоченным органом в сфере молодежи, физической культуры и спорта.
Директор имеет одного заместителя.
Заместитель директора назначается на должность и освобождается от должности Фондом по представлению уполномоченного государственного органа в сфере молодежи, физической культуры и спорта.
Заместитель директора обеспечивает координацию работы предприятия, в отсутствие директора предприятия исполняет его полномочия".
6. Внести в постановление правительства Кыргызской Республики "Вопросы Фонда по управлению государственным имуществом" от 20 февраля 2012 года №134 следующее изменение:
- в схеме управления Фонда по управлению государственным имуществом позицию "Государственное предприятие "Солнышко" при Фонде по управлению государственным имуществом" признать утратившей силу.
7. внести в постановление правительства Кыргызской Республики "О Государственном агентстве по делам молодежи, физической культуры и спорта при Правительстве Кыргызской Республики" от 2 декабря 2015 года №819 следующее изменение:
схему управления Государственного агентства по делам молодежи, физической культуры и спорта, утвержденную вышеуказанным постановлением:
- дополнить позицией следующего содержания:
"Государственное предприятие "Солнышко" при Государственном агентстве по делам молодежи, физической культуры и спорта"
8. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования.

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