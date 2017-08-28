Пансионат "Солнышко" на Иссык-Куле передан Госагентству по делам молодежи, физкультуры и спорта

28 августа 2017, 22:23 Комментарии

Пансионат "Солнышко" на Иссык-Куле передан Государственному агентству по делам молодежи, физической культуры и спорта. Постановление правительства КР о передаче подписан 18 августа 2017 года премьер-министром Кыргызской Республики Сооронбаем Жээнбековым.

В целях рационального управления государственным имуществом, в соответствии со статьями 10 и 17 конституционного Закона Кыргызской Республики "О Правительстве Кыргызской Республики" правительство Кыргызской Республики постановляет:

1. Фонду по управлению государственным имуществом передать в ведение Государственного агентства по делам молодежи, физической культуры и спорта государственное предприятие "Солнышко" с имущественным комплексом.

2. Переименовать государственное предприятие "Солнышко" при Фонде по управлению государственным имуществом в государственное предприятие "Солнышко" при Государственном агентстве по делам молодежи, физической культуры и спорта.

3. Государственному агентству по делам молодежи, физической культуры и спорта:

- принять в свое ведение государственное предприятие, указанное в пункте 1 настоящего постановления;

- принять необходимые меры, вытекающие из настоящего постановления.

4. Внести в постановление правительства Кыргызской Республики "О создании государственного предприятия "Солнышко" от 27 сентября 2010 года №213 следующие изменения:

в пункте слова "Фонда по управлению государственным имуществом" заменить словами "Государственного агентства по делам молодежи, физической культуры и спорта";

в Уставе государственного предприятия "Солнышко" при Фонде по управлению государственным имуществом, утвержденном вышеуказанным постановлением:

- в наименовании слова "Фонде по управлению государственным имуществом" заменить словами "Государственном агентстве по делам молодежи, физической культуры и спорта";

- пункты и 5 изложить в следующей редакции:

"Предприятие функционирует в ведении Государственного агентства по делам молодежи, физической культуры и спорта (далее - уполномоченный государственный орган в сфере молодежи, физической культуры и спорта).

5. Полное наименование предприятия:

на государственном языке: Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Жаштар иштери, дене тарбия жана спорт мамлекеттик агенттигинин алдындагы "Кун-Чубак" мамлекеттик ишканасы;

на официальном языке: Государственное предприятие "Солнышко" при Государственном агентстве по делам молодежи, физической культуры и спорта";

- по всему тексту слово "Фонд" в различных падежных формах заменить словами "уполномоченный орган в сфере молодежи, физической культуры и спорта" в соответствующих падежах;

- пункт 17 изложить в следующей редакции:

"17. Управление деятельностью предприятия осуществляет директор, назначаемый на должность и освобождаемый от должности премьер-министром Кыргызской Республики по представлению Фонда по управлению государственным имуществом (далее - Фонд) из числа лиц, предложенных Фонду уполномоченным государственным органом в сфере молодежи, физической культуры и спорта.

Директор предприятия назначается на должность сроком на два года, действует на основе настоящего Устава и трудового договора, заключаемого с ним уполномоченным органом в сфере молодежи, физической культуры и спорта.

Директор имеет одного заместителя.

Заместитель директора назначается на должность и освобождается от должности Фондом по представлению уполномоченного государственного органа в сфере молодежи, физической культуры и спорта.

Заместитель директора обеспечивает координацию работы предприятия, в отсутствие директора предприятия исполняет его полномочия".

6. Внести в постановление правительства Кыргызской Республики "Вопросы Фонда по управлению государственным имуществом" от 20 февраля 2012 года №134 следующее изменение:

- в схеме управления Фонда по управлению государственным имуществом позицию "Государственное предприятие "Солнышко" при Фонде по управлению государственным имуществом" признать утратившей силу.

7. внести в постановление правительства Кыргызской Республики "О Государственном агентстве по делам молодежи, физической культуры и спорта при Правительстве Кыргызской Республики" от 2 декабря 2015 года №819 следующее изменение:

схему управления Государственного агентства по делам молодежи, физической культуры и спорта, утвержденную вышеуказанным постановлением:

- дополнить позицией следующего содержания:

"Государственное предприятие "Солнышко" при Государственном агентстве по делам молодежи, физической культуры и спорта"

8. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования.