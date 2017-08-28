Безопасность дорожного движения с участием детей остается одной из наиболее острых и обсуждаемых проблем, - прокуратура Бишкека

28 августа 2017, 21:37 Комментарии

Прокуратура города Бишкек 25 августа 2017 года провела совещание с участием руководителей Управления патрульной милиции ГУВД столицы, Управления образования мэрии города Бишкек и районных центров образования. Как сообщили в прокуратуре, на совещании были обсуждены вопросы безопасности детей на автодорогах города Бишкек, а также организация совместной межведомственной работы по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма.

Ранее прокуратурой Бишкека были внесены представления в вышеуказанные органы по устранению нарушений закона, а также активизации деятельности по предупреждению ДТП с участием детей, которые рассмотрены и ряд лиц привлечены к дисциплинарной ответственности.

На совещании обсуждены вопросы состояния законности и эффективности межведомственного взаимодействия при организации деятельности в области безопасности движения.

"Участники совещания констатировали, что безопасность дорожного движения с участием детей остается одной из наиболее острых и обсуждаемых проблем. Значительное увеличение количества автотранспортных средств, неудовлетворительное состояние дорог, низкий уровень подготовки и недисциплинированности водителей, беспечное поведение пешеходов и ряд других факторов приводят к возникновению аварийной обстановки на дорогах", - говорится в сообщении.

По информации, анализ проведенной работы в сфере безопасности дорожного движения и эксплуатации транспортных средств показал, что в 2017 году по сравнению с 2016 годом количество ДТП с участием детей снизилось и составило 230 фактов, тогда как в 2016 году имело место 268 фактов. Сократилось число погибших раненых и погибших детей. Несмотря на проводимую работу актуальность рассматриваемого вопроса не снижается.

В ходе межведомственного совещания выработан ряд предложений, который может способствовать реальному снижению ДТП с участием несовершеннолетних.

Реализация вышеуказанных мероприятий будет проводиться непосредственно с участием директоров школ с проведением контрольных обследований общеобразовательных организаций со стороны УПМ ГУВД г.Бишкек. В данный процесс предусмотрено и вовлечение родителей, путем проведения разъяснительных работ, акций и т. д., рассказали в прокуратуре.