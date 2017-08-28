В Бишкеке 29 августа света не будет на 14 улицах и в двух микрорайонах

28 августа 2017, 21:21 Комментарии

БИШКЕК, 28 авг - Sputnik. Во вторник, 29 августа, в Бишкеке из-за ремонтных работ ожидаются отключения электричества на 14 улицах, сообщается на сайте ОАО "Северэлектро".

С 9.00 до 17.00 электроэнергии не будет на проспектах Чуй, Манаса и Жибек Жолу, на улицах Орозбекова, Пархоменко, Фатьянова, Эгембердиева, Горького, Лебедева, Кумача, Орловской, Тыныстанова, Дружбы, Горького, а также в 8-м микрорарайоне (здание №1/4) и в микрорайне "Тунгуч" (дом №2).

С 9.00 до 18.00 свет отключат в квадрате, очерченном улицами Орок, Садырбаева, Северной и Кожомкула.

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