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В Бишкеке 29 августа света не будет на 14 улицах и в двух микрорайонах

 

Фотографии: sputnik.kg

Источник:
https://ru.sputnik.kg/society/...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-445104-ru.html

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Видео новости за 28 августа 2017 года

28 августа 2017, 21:21       Комментарии

БИШКЕК, 28 авг - Sputnik. Во вторник, 29 августа, в Бишкеке из-за ремонтных работ ожидаются отключения электричества на 14 улицах, сообщается на сайте ОАО "Северэлектро".
С 9.00 до 17.00 электроэнергии не будет на проспектах Чуй, Манаса и Жибек Жолу, на улицах Орозбекова, Пархоменко, Фатьянова, Эгембердиева, Горького, Лебедева, Кумача, Орловской, Тыныстанова, Дружбы, Горького, а также в 8-м микрорарайоне (здание №1/4) и в микрорайне "Тунгуч" (дом №2).
С 9.00 до 18.00 свет отключат в квадрате, очерченном улицами Орок, Садырбаева, Северной и Кожомкула.
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