Премьер Узбекистана А.Арипов поздравил С.Исакова с назначением на должность главы кабмина

28 августа 2017, 20:30 Комментарии

Премьер-министр Республики Узбекистан Абдулла Арипов поздравил Сапара Исакова с назначением на должность премьер-министра Кыргызской Республики. Об этом 28 августа сообщила пресс-служба правительства.

"В Узбекистане знают вас как активного сторонника всемерного развития и углубления дружественных и добрососедских отношений между нашими братскими странами. Уверен, что ваша деятельность на высоком государственном посту будет способствовать дальнейшему наращиванию узбекско-кыргызских отношений, основанных на принципах взаимного уважения и учета интересов друг друга во благо народов наших стран", - говорится в поздравительной телеграмме.