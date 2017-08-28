Госагентство охраны окружающей среды планирует организовать в контейнерах жилые кордоны для лесников

28 августа 2017, 20:40 Комментарии

Государственное агентство охраны окружающей среды и лесного хозяйства планирует организовать в контейнерах жилые кордоны. Как сообщается в проекте постановления правительства, опубликованного для общественного обсуждения, для эффективного и своевременного контроля и охраны территорий гослесфонда необходимо обеспечить лесохрану жилыми кордонами с хозяйственными постройками, пригодными для проживания в условиях горной местности.

Общая площадь государственного лесного фонда, закрепленного за лесными хозяйствами, государственными природными парками и государственными заповедниками Кыргызстана, составляет 3 млн 343,5 тыс. га, из них покрытая лесом площадь - 845 тыс. га.

В настоящее время функционируют 42 лесхоза, 8 лесничеств на самостоятельном балансе, 1 лесоохотничье хозяйство, 13 государственных природных парков и 10 государственных заповедников, в составе которых имеется 200 лесничеств. На страже гослесного фонда трудятся 1465 работников лесной охраны, в том числе 913 лесников.

На одного лесника и егеря в среднем приходится круглогодичная охрана 3,6 тыс. га земель.

Главная задача, стоящая перед лесоводами республики - обеспечение восстановления лесов, сохранение надлежащего санитарного состояния лесов и формирование ценных лесных культур, охрана леса от самовольной вырубки и пожара, защита леса от вредителей и болезней.

Однако, как отмечают в ведомстве, обеспечение ежедневного контроля на всех лесных участках осложнена отдаленностью некоторых лесных массивов от населенных пунктов, и из-за отсутствия кордонов лесники вынуждены жить в значительном отдалении от вверенных им обходов.

В связи с чем, ГАООСиЛХ намерено в 48 морских контейнерах организовать жилые кордоны для лесников и егерей.