Встретимся в восьмиугольнике — самые отважные молодые бойцы из Кыргызстана

Журналист информационного агентства Sputnik Кыргызстан Гульдана Талантбекова составила список молодых бойцов смешанного стиля, которые прославляют Кыргызстан.

Валентина Шевченко © AP Photo / Nam Y. HuhБой Валентины Шевченко и Холли Холм на UFC on FOX 20 в Чикаго Кыргызстанский боец Валентина Шевченко родилась в 1988 году в Бишкеке. Ее мама Елена Шевченко - обладательница черного пояса по таэквандо, сестра Антонина - известная спортсменка. В данное время Валентина еще не замужем.

Валентина с пяти лет начала посещать секцию таэквондо в парке "Фучика", тренировалась у спортсмена Павла Федотова. В 12 лет провела свой первый профессиональный бой с соперницей старше себя на 10 лет в России и выиграла поединок. После этого от своего тренера получила прозвище "Пуля".

Валентина Шевченко - 17-кратная чемпионка мира по тайскому боксу по версии К-1, считается одной из лучших спортсменок в мире по тайскому боксу среди женщин. С 2015 года провела в UFC четыре поединка, в трех одержала победу, в одной проиграла. В рейтинге UFC в категории 62 килограмма стоит на первом месте.

Мыктыбек Мамасалиев © Фото / бойцовский клуб "Жаш Куч"Кыргызстанский боец MMA Мыктыбек Мамасалиев Он родился 31 мая 1989 годав селе Шанкол Ноокатского района Ошской области. Закончил педагогический факультет Ошского государственного университета, сейчас получает второе высшее образование В Юридической академии. Холост.

Мыктыбек Мамасалиев среди любителей спорта известен под псевдонимом "Ак аюу" (Белый медведь). Он известен тем, что своих соперников быстро отправляет в глубокий нокаут. Он начал заниматься боксом в 14 лет. Член спортивного клуба "Жаш куч" (Молодая сила), его тренер - Замир Сыргабаев.

В 2008 году на турнире ММА получил звание чемпиона Евразии, трижды чемпион Кырызстана по боксу, в 2015 году на турнире ММА в Молдове стал чемпионом мира. Его показатель Sherdog 10-2-0.

Самат Эмилбеков © Sputnik / Эламан КарымшаковБоец ММА Самат Эмилбеков Он родился в 1991 году в поселке Токтогул Жалалабадской области. После окончания профессионального лицея № 5, закончил еще архитектурный факультет КГУСТА. Холост.

На всемирных олимпийских играх 2008 года в Бээжине (Пекин) выиграл серебряную медаль.

В 7 лет родители отвели его в секцию вольной борьбы. С 2009 года он занимался дзюдо, а в 2012 году перешел в смешанные единоборства. Его тренер - Эмиль Токтогонов. На ринге выступает под псевдонимом "Азиатский тигр".

Дважды чемпион Кыргызстана по ММА. Чемпион Кыргызстана в 2013-2014 годах по кулатуу. На чемпионате Азии занял второе место. Неоднократный чемпион турниров WEF. Мастер международного класса по кулатуу. Показатель Sherdog 10-3-0.

Тилек Батыров © Фото / предоставлено бойцовским клубом "Жаш Куч"Кыргызстанский боец смешанных единоборств Тилек БатыровОн родился 19 августа в поселке Кок-Жангак Жалалабадской области. Женат, воспитывает сына.

Спортом начал заниматься в школе в секции греко-римской борьбы. В 2008 году поехал работать в Россию, и начал тренироваться в клубе "Жаш куч". Песевдоним-Баатыр. Тренер - Айбек Мусаев.

Неоднократный чемпион турниров "Time to fight", победитель турниров: 2013 - международный турнир Corona Cup, 2014 - Fight Nights, 2014 - Tech Kreep Prime, 2015 - Alash Pride, 2015 - Kunlun Fight. Обладатель чемпионского пояса JFC. Показатель Sherdog -10-3-0.

Данияр Бабакулов © Sputnik / Табылды Кадырбеков Боец смешанных единоборств Данияр БабакуловОн родился 27 января 1986 года в городе Ош. Закончил заочно Ошский государственный университет. Женат, воспитывает сына.

В школьные годы Данияр начал посещать секцию вольной борьбы. В последующем стал заниматься самбо и перешел в ММА. На ринге известен под псевдонимом "Черный рыцарь". В 2011 году на чемпионате КР по самбо занял второе место, подряд в 2015-2016 годах стал победителем международных турниров. Трижды завоевывал кубок КМШ. В 2016 году завоевал пояс JFC. Показатель Sherdog 9-6-0.

Актилек Жумабек уулу © Sputnik / Жоомарт УраимовБоец смешанных единоборств Актилек Жумабек уулуОн родился 9 сентября 1991 года в Узгенском районе Ошской области. Учится заочно в Академии физкультуры и спорта. Женат. Воспитывает дочь.

Актилек Жумабек уулу "известен под псевдонимом "Алгыр". Заниматься спортом стал под влиянием старшего брата. Ходил на вольную борьбу и тайский бокс. Тренер - Эмиль Токтогонов.

Занимаясь вольной борьбой и тайским боксом, участвовал в турнирах ММА и 5 раз становился чемпионом страны. В 2012 году стал чемпионом Азии, обладатель кубка по панкратиону, проходившего в Казахстане. Чемпион мира по грэпплингу 2013 года. Показатель Sherdog 8-6.

Тилек Машрапов © Sputnik / Табылды Кадырбеков Боец по смешанным единоборствам (ММА) Тилек МашраповОн родился 25 сентября в селе Баш-Булак Карасуйского района Ошской области. Учится заочно в Кыргызской государственной Юридической академии. Женат, воспитывает дочь.

С 2014 года тренируется на профессиональном уровне по смешанным единоборствам в спортивном клубе "Жаш куч". Тренер - Айбек Мусаев.

Чемпион ММА 2015 года, трижды победитель турниров "Time to fight". Также неоднократно побеждал на КМШ и международных турнирах. Показатель Sherdog 8-2-0.

Барчынай Узгенбаева © Фото / Сейтек ТолтоевБоец смешанных единоборств Барчынай УзгенбаеваОна родилась в городе Ош в 1995 году. Закончила Академию МВД, лейтенант милиции.

Мастер спорта КР по единоборствам. Увлекается различными видами спорта. Чемпионка КР по грэпплингу, дзюдо, таэквандо. Победитель профессиональных поединков ММА.

Бусурманкул Абдубаитов © Фото / Сейтек ТолтоевБоец смешанных единоборств Бусурманкул АбдубаитовОн родился в 1993 году в Чон-Алайском районе Ошской области. Известен под псевдонимом "Алай, алайский". Главное качество - не проигрывает схватки.

В 2011 году он пришел в спортивный клуб "Локомотив (бывший FighterKG). Через два года стал чемпионом мира по версии Uni Fight, неоднократный чемпион Кыргызстана. Посредством турниров WEF несколько раз пополнял показатели Sherdog. Сейчас его показатель Sherdog 8-2.

Канат Келдибеков © Sputnik / Жоомарт УраимовБоец смешанных единоборств Канат КелдибековКанатбек Келдибеков родился 27 марта в городе Нарын. Четвертый из 10 детей. Женат, отец четверых детей.

В 2007 году под влиянием старшего брата начал заниматься боксом. В 2011 году стал заниматься смешанными единоборствами. Удостоился псевдонима "Тайсон" благодаря смуглой коже.

Чемпион Кыргызстана по смешанным единоборствам, обладатель кубка Евразии, победитель турнира ММА в Чолпон-Ате. Показатель Sherdog 6-2-0.

Бегимжан Касымова © Sputnik / Табылды Кадырбеков Чемпионка КР по рукопашному бою Бегимжан КасымоваОна родилась в 1995 году в Бишкеке. Закончила факультет архитектуры кыргызского государственного университета строительства, транспорта и архитектуры, сейчас получает образование на отделении бухгалтерии этого же университета. Не замужем.

Касымова - мастер смешанных единоборств и армрестлинга, трижды чемпионка Кыргызстана. Также участвовала в боксерских поединках, стала дважды чемпионом страны. Победительница турнира WEF Proffight. Ее тренирует Эмиль Токтогонов.

