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Новости Кыргызстана

Премьер Узбекистана А.Арипов поздравил С.Исакова с назначением на должность главы кабминаПремьер Узбекистана А.Арипов поздравил С.Исакова с назначением на должность главы кабминаА.Атамбаев вернулся в Бишкек после рабочей поездки в Ошскую областьА.Атамбаев вернулся в Бишкек после рабочей поездки в Ошскую область

Завершилась рабочая поездка Атамбаева в Ошскую область

Источник:
http://kabar.kg/news/zavershil...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-445100-ru.html

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А.Атамбаев вернулся в Бишкек после рабочей поездки в Ошскую область

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28 августа 2017, 20:17       Комментарии

Бишкек, 28.08.17. /Мехриниса Сулайманова - Кабар/. Завершилась однодневная рабочая поездка президента Кыргызстана Алмазбека Атамбаева в Ошскую область.
В рамках поездки глава государства встретился с пострадавшими в результате оползня в Узгенском районе, которые размещены в селе Ынтымак, и пострадавшими в результате землетрясения в Чон-Алайском районе.
Также президент принял участие в открытии больницы им.А.Молдоболотова в селе Дароот-Коргон Чон-Алайского района.

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