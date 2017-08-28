Завершилась рабочая поездка Атамбаева в Ошскую область

28 августа 2017, 20:17 Комментарии

Бишкек, 28.08.17. /Мехриниса Сулайманова - Кабар/. Завершилась однодневная рабочая поездка президента Кыргызстана Алмазбека Атамбаева в Ошскую область.

В рамках поездки глава государства встретился с пострадавшими в результате оползня в Узгенском районе, которые размещены в селе Ынтымак, и пострадавшими в результате землетрясения в Чон-Алайском районе.

Также президент принял участие в открытии больницы им.А.Молдоболотова в селе Дароот-Коргон Чон-Алайского района.