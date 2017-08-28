Что смотрели бишкекчане в последние выходные лета — 4 кассовых фильма

28 августа 2017, 20:03 Комментарии

БИШКЕК, 28 авг - Sputnik. В минувшие субботу-воскресенье самой популярной в кинотеатрах сети "Синематика" стала картина "Телохранитель киллера" австралийского режиссера Патрика Хьюза.

Чудаковатому охраннику Майклу Брайсу поручают важное дело - он становится личным телохранителем наемного убийцы, который должен выступить свидетелем в суде по делу одного плохого парня. Из трейлера становится понятно многое.

Еще в "Телохранителе киллера" очень много шуточек за 300 (не надо пошлых рифм!). Вообще, фильм очень веселый, если вас не тошнит от грубого юмора и вида крови.

Второе место заняла картина великого Люка Бессона "Валериан и город тысячи планет". Это просто красивый фильм с очень сильным треком перед титрами.

"Валериан" - взрывная солянка из "Пятого элемента" и "Аватара" с очень большим бюджетом, банальным сценарием, божественной графикой и улетными шутками.

Третье место взял фильм "Малыш на драйве" режиссера Эдгара Райта. Музыкальное оформление этой ленты достойно самых высоких наград. Главный герой по кличке Малыш подрабатывает таксистом, совершая не совсем легальные, но очень быстрые перевозки. А еще этот драйвер постоянно слушает музыку, так как только она помогает приглушить звон в ушах, который сопровождает его с самого детства.

В этой картине есть все, что поможет окупить вложения в съемки: любовь, быстрая езда, погони, бандиты. Как вы поняли, во время просмотра скучно не будет.

Замыкает рейтинг проката фильм "Тюльпановая лихорадка", в основе которого одноименный роман Деборы Моггак.

Действие происходит в XVII веке в Голландии, когда луковицы тюльпанов становились причиной как баснословного богатства, так и унизительной нищеты. Жители Амстердама готовы ради них на все: обман, подлог и даже убийство. В атмосфере всеобщей "тюльпаномании" раскрывается история страсти бедного художника и молодой обольстительной жены стареющего богатого торговца.

Это очень красивое, немного эротичное кино, наполненное искренностью, после просмотра которого в сердце просыпается ощущение чего-то великого и незыблемого.

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