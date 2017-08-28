Доллар США: 68.4595 (-0.0905) 
Евро: 80.7548 (-0.0485) 
Золото: 41.38 $/гр (+0.04) 
Серебро: 0.55 $/гр (+0.01) 
Погода сейчас
пасмурно +10°
Новости КыргызстанаПресса КыргызстанаНародный репортёрФорумИщу тебя

В мире

Проекты

Новости Кыргызстана

Пресса Кыргызстана

Народный репортёр

Поможем вместе

Ищу тебя

Соболезнования

Интернет магазин

Статьи

О разном

Недвижимость Куплю/Продам

Фильмы

Кыргызстан

О Кыргызстане

Демография

История Кыргызстана

Праздники

Сайты Кыргызстана

Фотогалерея

Погода в Кыргызстане

Курсы валют

Информеры

Информер новостей

Информер валют

Информер металлов

АГРОПОРТАЛ КЫРГЫЗСТАНА, НОВОСТИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
Бассейны надувные и каркасные купить в Бишкеке
Shop.Jewelry.kg -Ювелирный интернет магазин . Доставка по Бишкеку.
МСН Общественно-политическая газета

Новости Кыргызстана

Что смотрели бишкекчане в последние выходные лета — 4 кассовых фильмаЧто смотрели бишкекчане в последние выходные лета — 4 кассовых фильма"Гастролер" из Казахстана подозревается в квартирных кражах в Бишкеке"Гастролер" из Казахстана подозревается в квартирных кражах в Бишкеке

Кыргызские женщины стреляют лучше мужчин — итоги турнира лучников

 

Фотографии: sputnik.kg

Источник:
https://ru.sputnik.kg/sport/20...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-445097-ru.html

Похожие новости

Кыргызстанцы устроили ДТП в РФ, одна женщина погибла, семь человек пострадали

В Аламединском районе по подозрению в разбойном нападении задержаны трое мужчин

Футболисты из Кыргызстана стали победителями турнира в Казахстане

Туризм в кыргызской долине Восходящего солнца популярен. Нас узнает мир

УВД г.Ош опубликовало вещи обезглавленной женщины и просит помочь в раскрытии данного преступления

28 августа 2017, 19:36       Комментарии

БИШКЕК, 28 авг - Sputnik. В ущелье Чункурчак (Аламединский район Чуйской области) в пятницу завершился международный турнир по Олимпийской стрельбе из лука памяти общественного деятеля Табылды Эгамбердиева сообщают организаторы.
В турнире принимали участие спортсмены из Казахстана, Узбекистана, Таджикистана, Бангладеша, Кыргызстана и России. Приз за первое место составил 1 000 долларов, за второе - 500, а за третье - 300.
Также был представлен список победителей и призеров:
Мужчины:
<ul> <li>золото - Руман Шана (Бангладеш);</li> <li>серебро - Николай Алексеев(Россия);</li> <li>бронза - Абдумалик Абдурахманов (Узбекистан).</li> </ul> Женщины:
<ul> <li>золото - Феруза Зубайдова (Таджикистан);</li> <li>серебро - Анастасия Ермолина (Кыргызстан);</li> <li>бронза - Александра Воропаева (Казахстан).</li> </ul> Микс:
<ul> <li>золото - Улукбек Курсаналиев, Асель Шарбекова (Кыргызстан);</li> <li>серебро - Александра Воропаева, Султан Тлеулов (Казахстан);</li> <li>бронза - Феруза Зубайдова, Тилло Сайдов (Таджикистан).</li> </ul> Юниоры:
<ul> <li>золото - Айтурган Маматкулова (Кыргызстан);</li> <li>серебро - Айана Рустам кызы (Кыргызстан);</li> <li>бронза - Мехрона Авазова (Таджикистан).</li> </ul> window.Ya.adfoxCode.create({ ownerId: 249922, containerId: 'adfox_150064421052246055', params: { pp: 'kuk', ps: 'ckap', p2: 'flvd', puid1: '' } });

Комментарии

 

SAPE:

 

SetLinks:

 

При использовании материалов портала FOR.kg ссылка на источник обязательна

Прежде прочтите Соглашение по использованию поискового сайта FOR.kg

По всем вопросам обращайтесь в Службу поддержки

Tsymbalov Цымбалов Разработка сайта создание портала интернет-магазин web-мастер дизайн сайта раскрутка сайта

Яндекс.Метрика

Реклама на FOR.kg

Вакансии

Контакты

Форум