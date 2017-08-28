Кыргызские женщины стреляют лучше мужчин — итоги турнира лучников

28 августа 2017, 19:36 Комментарии

БИШКЕК, 28 авг - Sputnik. В ущелье Чункурчак (Аламединский район Чуйской области) в пятницу завершился международный турнир по Олимпийской стрельбе из лука памяти общественного деятеля Табылды Эгамбердиева сообщают организаторы.

В турнире принимали участие спортсмены из Казахстана, Узбекистана, Таджикистана, Бангладеша, Кыргызстана и России. Приз за первое место составил 1 000 долларов, за второе - 500, а за третье - 300.

Также был представлен список победителей и призеров:

Мужчины:

<ul> <li>золото - Руман Шана (Бангладеш);</li> <li>серебро - Николай Алексеев(Россия);</li> <li>бронза - Абдумалик Абдурахманов (Узбекистан).</li> </ul> Женщины:

<ul> <li>золото - Феруза Зубайдова (Таджикистан);</li> <li>серебро - Анастасия Ермолина (Кыргызстан);</li> <li>бронза - Александра Воропаева (Казахстан).</li> </ul> Микс:

<ul> <li>золото - Улукбек Курсаналиев, Асель Шарбекова (Кыргызстан);</li> <li>серебро - Александра Воропаева, Султан Тлеулов (Казахстан);</li> <li>бронза - Феруза Зубайдова, Тилло Сайдов (Таджикистан).</li> </ul> Юниоры:

<ul> <li>золото - Айтурган Маматкулова (Кыргызстан);</li> <li>серебро - Айана Рустам кызы (Кыргызстан);</li> <li>бронза - Мехрона Авазова (Таджикистан).</li> </ul> window.Ya.adfoxCode.create({ ownerId: 249922, containerId: 'adfox_150064421052246055', params: { pp: 'kuk', ps: 'ckap', p2: 'flvd', puid1: '' } });