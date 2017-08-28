В Таджикистане произведено свыше 910 тыс. тонн угля

28 августа 2017, 18:53 Комментарии

Бишкек, 28.08.17 /Кабар/. Более 910 тыс. тонн угля произведено в Таджикистане с начала текущего года. По данным министерства промышленности и новых технологий страны, к началу третьей декады августа произведено свыше 910 тыс. тонн угля, что на 175 тыс. тонн больше по сравнению с показателями аналогичного периода прошлого года. Об этом сообщило агентство "Авеста".

По данным источника, больше всего добыча угля приходится на предприятие "Фон-Ягноб". Указанное предприятие произвело 420 тыс. тонн угля, что составляет 46,2% от общего объема добытого угля в стране.

Ранее сообщалось, что в Таджикистане производство угля планируют довести до 2 млн. тонн до конца 2018 года.

По данным профильных ведомств экономического блока страны, согласно прогнозам специалистов в этом году для нормального функционирования промышленных предприятий страны, в том числе, ТЭЦ-2 необходимо добыть более 1 млн. тонн угля.

"В настоящее время, в качестве топлива уголь используют более 200 таджикских предприятий", — подчеркнул источник.

По его данным, производство угля в стране увеличивается ежегодно. Так, в прошлом году в стране было произведено порядка 1,3 млн. тонн угля.