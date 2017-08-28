В мэрии Оша обсудили вопросы страхования жилья и обеспечения дорожной безопасности

28 августа 2017, 18:51 Комментарии

Ош, 28.08.17. /Ерлан Тургунбаев – Кабар/. В мэрии города Ош прошло рабочее совещание под представительством первого вице-мэра города Ош Замирбека Аскарова с участием руководителей всех городских организаций и учреждений, ведомств, служб.

На рабочем совещании рассматривались два вопроса - об обязательном страховании жилья от чрезвычайных ситуаций и дальнейших мерах по обеспечению дорожной безопасности в городе Ош.

С докладом об обязательном страховании жилья от ЧС выступил вице-мэр города Шакир Зулимов, который рассказал о работах, проводимых в данной сфере созданной при мэрии города рабочей группой. Зулимов отметил, что за последние две недели в городе застраховались от ЧС свыше 2 тыс. единиц жилья.

С докладом по второму вопросу выступила заведующий отделом обороны, правопорядка и ЧС Турсунай Айтматова, которая обратила внимание участников совещания на необходимость дальнейшего усиления взаимодействия мэрии с соответствующими государственными и муниципальными службами города на предмет совместного противодействия негативным явлениям, способствующим росту дорожных правонарушений.

Помимо усиления совместной профилактической работы с учетом этих обстоятельств, было предложено поддержать озвученную просьбу второго содокладчика – и.о.заместителя начальника УПМ УВД города Ош Марата Калматова, об оказании содействия в повышении штатной численности сотрудников патрульной милиции в городе Ош.

Следует отметить, что несмотря на то, что в городе Ош зарегистрировано около 70 тысяч транспортных средств, фактически за счет заезжающих автомобилей из различных районов юга на дорогах Оша присутствует около 150 тыс единиц транспортных средств, что негативно отражается на дорожной безопасности.

Также стоит отметить, что согласно полученной информации на дорогах города было установлено около 700 систем видеофиксации, а первый вице-мэр Аскаров поручил планируемые дополнительно 80 единиц систем видеофиксации установить на самых оживленных перекрестках, в местах массового скопления людей.