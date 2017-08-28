Доллар США: 68.4595 (-0.0905) 
Евро: 80.7548 (-0.0485) 
Золото: 41.38 $/гр (+0.04) 
Серебро: 0.55 $/гр (+0.01) 
Погода сейчас
пасмурно +10°
Новости КыргызстанаПресса КыргызстанаНародный репортёрФорумИщу тебя

В мире

Проекты

Новости Кыргызстана

Пресса Кыргызстана

Народный репортёр

Поможем вместе

Ищу тебя

Соболезнования

Интернет магазин

Статьи

О разном

Недвижимость Куплю/Продам

Фильмы

Кыргызстан

О Кыргызстане

Демография

История Кыргызстана

Праздники

Сайты Кыргызстана

Фотогалерея

Погода в Кыргызстане

Курсы валют

Информеры

Информер новостей

Информер валют

Информер металлов

АГРОПОРТАЛ КЫРГЫЗСТАНА, НОВОСТИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
Бассейны надувные и каркасные купить в Бишкеке
Shop.Jewelry.kg -Ювелирный интернет магазин . Доставка по Бишкеку.
МСН Общественно-политическая газета

Новости Кыргызстана

В Таджикистане произведено свыше 910 тыс. тонн угляВ Таджикистане произведено свыше 910 тыс. тонн угляВ Таджикистане будут введены в обращение новые купюры 10, 20, 50 и 100 сомониВ Таджикистане будут введены в обращение новые купюры 10, 20, 50 и 100 сомони

В мэрии Оша обсудили вопросы страхования жилья и обеспечения дорожной безопасности

 

Фотографии: kabar.kg

   

Источник:
http://kabar.kg/news/v-merii-o...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-445095-ru.html

Похожие новости

Круглый стол "ВБ": Пограничные вопросы Кыргызстана и Узбекистана

А.Атамбаев призвал не жалеть 50 сомов на ежемесячные выплаты за застрахованное жилье

В Бишкеке внедорожник въехал в такси с пассажиркой — видео очевидца

Атамбаев и Чаудхари обсудили вопросы сохранения редких видов животных

А.Атамбаев и Б.Чаудхари обсудили вопросы сохранения редких животных

28 августа 2017, 18:51       Комментарии

Ош, 28.08.17. /Ерлан Тургунбаев – Кабар/. В мэрии города Ош прошло рабочее совещание под представительством первого вице-мэра города Ош Замирбека Аскарова с участием руководителей всех городских организаций и учреждений, ведомств, служб.
На рабочем совещании рассматривались два вопроса - об обязательном страховании жилья от чрезвычайных ситуаций и дальнейших мерах по обеспечению дорожной безопасности в городе Ош.
С докладом об обязательном страховании жилья от ЧС выступил вице-мэр города Шакир Зулимов, который рассказал о работах, проводимых в данной сфере созданной при мэрии города рабочей группой. Зулимов отметил, что за последние две недели в городе застраховались от ЧС свыше 2 тыс. единиц жилья.
С докладом по второму вопросу выступила заведующий отделом обороны, правопорядка и ЧС Турсунай Айтматова, которая обратила внимание участников совещания на необходимость дальнейшего усиления взаимодействия мэрии с соответствующими государственными и муниципальными службами города на предмет совместного противодействия негативным явлениям, способствующим росту дорожных правонарушений.
Помимо усиления совместной профилактической работы с учетом этих обстоятельств, было предложено поддержать озвученную просьбу второго содокладчика – и.о.заместителя начальника УПМ УВД города Ош Марата Калматова, об оказании содействия в повышении штатной численности сотрудников патрульной милиции в городе Ош.
Следует отметить, что несмотря на то, что в городе Ош зарегистрировано около 70 тысяч транспортных средств, фактически за счет заезжающих автомобилей из различных районов юга на дорогах Оша присутствует около 150 тыс единиц транспортных средств, что негативно отражается на дорожной безопасности.
Также стоит отметить, что согласно полученной информации на дорогах города было установлено около 700 систем видеофиксации, а первый вице-мэр Аскаров поручил планируемые дополнительно 80 единиц систем видеофиксации установить на самых оживленных перекрестках, в местах массового скопления людей.

Комментарии

 

SAPE:

 

SetLinks:

 

При использовании материалов портала FOR.kg ссылка на источник обязательна

Прежде прочтите Соглашение по использованию поискового сайта FOR.kg

По всем вопросам обращайтесь в Службу поддержки

Tsymbalov Цымбалов Разработка сайта создание портала интернет-магазин web-мастер дизайн сайта раскрутка сайта

Яндекс.Метрика

Реклама на FOR.kg

Вакансии

Контакты

Форум