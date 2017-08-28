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ЦИК проверил подписные листы кандидата в президенты А.Мадумарова

 

Фотографии: kabar.kg

Источник:
http://kabar.kg/news/tcik-prov...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-445094-ru.html

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28 августа 2017, 19:00       Комментарии

Бишкек, 28.08.17. /Кабар/. ЦИК КР утвердил протоколы Рабочей группы по приему и проверке подписных листов "О результатах проверки подписных листов кандидата на должность Президента КР Адахана Мадумарова".
Как сообщает пресс-служба ЦИК, от уполномоченных представителей кандидата на должность президента КР А.Мадумарова поступило 42 303 подписей избирателей.
Согласно заключению Рабочей группы по приему и проверке подписных листов, выявлено недостоверных и недействительных 1 235 подписей, что в исчислении от общего количества принятых подписей составляет 6 175 подписей.
На основании заключения Рабочей Группы проверки подписных листов, действительными определены 36 128 подписей.

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