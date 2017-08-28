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Президент принял участие в церемонии открытия больницы в Чон-Алайском районе

 

Фотографии: kabar.kg

           

Источник:
http://kabar.kg/news/atambaev-...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-445093-ru.html

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28 августа 2017, 19:06       Комментарии

Бишкек, 28.08.17. /Кабар/. Президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев в рамках рабочей поездки в Ошскую область принял участие в церемонии открытия больницы в селе Дароот - Коргон Чон-Алайского района. Об этом сообщает отдел информационной политики аппарата президента КР.
В ходе поездки глава государства встретился с жителями, пострадавшими в результате землетрясения.
"В Кыргызстане есть 3-4 района с непростыми, порой сложными условиями для жизни, в том числе Чон-Алай, Чаткал. Жители районов, живущих в трудных условиях, бывают особенно терпеливыми, особо чуткими, добродушными. Поэтому спасибо вам большое за ваше терпение. Мне было бы тяжело без вашего доверия", - сказал Атамбаев.
Глава государства отметил, что за последние годы в Кыргызстане удалось сделать многое именно благодаря таким людям как они, благодаря их терпению, мудрости и трудолюбию.
Отвечая на вопросы сельчан, Президент пообещал решить вопросы обеспечения жильем путём предоставления ипотечных кредитов и выделить средства для закупки машин скорой помощи для больницы.
Для справки:
Строительство больницы на 50 мест началось в 2013 году. Сметная стоимость объекта составляла 54 млн 343 тыс. сомов.
В больнице трудятся 22 врача, а также средний и младший медперсонал.
Число коек - 120. В медучреждение закуплена мебель на 7 млн 200 тыс. сомов, установлено оборудование на 2 млн сомов.

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