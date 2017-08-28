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В Бишкеке столкнулись 4 автомобиля — видео очевидца

 

Фотографии: sputnik.kg

Источник:
https://ru.sputnik.kg/video/20...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-445091-ru.html

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28 августа 2017, 18:57       Комментарии

В столице по улице Льва Толстого столкнулись четыре автомобиля, сообщил агентству Sputnik Кыргызстан по WhatsApp-каналу очевидец происшествия.
По его словам, ДТП произошло в понедельник, 28 августа, в 17.00 возле одного из гипермаркетов. На кадрах с видеорегистратора видно, как напротив здания стоят четыре покореженные машины, а их водители разбираются между собой. Авто перекрыли одну сторону движения.
В Управлении патрульной милиции Бишкека подтвердили факт ДТП. Обстоятельства происшествия выясняются.
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