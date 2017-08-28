В горах дождь и снег — погода по Кыргызстану на 29 августа

28 августа 2017, 19:07 Комментарии

БИШКЕК, 28 авг - Sputnik. Во вторник, 29 августа, ночью без осадков, днем в горных районах кратковременные дожди, грозы, в высокогорной зоне снег.

По данным синоптиков, ожидается западный ветер со скоростью 4-9 метров в секунду.

В Чуйской области ночная температура составит 13-18 градусов тепла, дневная +27...+32.

В Таласской области ночью +7...+12, днем от 25 до 30 выше нуля.

В Ошской, Джалал-Абадской и Баткенской областях ночью 13-18 градусов со знаком "плюс", днем +30...+35.

В Иссык-Кульской области в ночное время ожидается 7-12 тепла, днем +19...+24.

В Нарынской области ночью +4...+9, днем воздух прогреется до 22-27 градусов.

В Оше ночью 16-18 выше нуля, днем +33...+35.

В Бишкеке ночью +16...+18, днем прогнозируется 30-32 градуса тепла.

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