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Новости Кыргызстана

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В горах дождь и снег — погода по Кыргызстану на 29 августа

 

Фотографии: sputnik.kg

Источник:
https://ru.sputnik.kg/society/...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-445090-ru.html

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28 августа 2017, 19:07       Комментарии

БИШКЕК, 28 авг - Sputnik. Во вторник, 29 августа, ночью без осадков, днем в горных районах кратковременные дожди, грозы, в высокогорной зоне снег.
По данным синоптиков, ожидается западный ветер со скоростью 4-9 метров в секунду.
В Чуйской области ночная температура составит 13-18 градусов тепла, дневная +27...+32.
В Таласской области ночью +7...+12, днем от 25 до 30 выше нуля.
В Ошской, Джалал-Абадской и Баткенской областях ночью 13-18 градусов со знаком "плюс", днем +30...+35.
В Иссык-Кульской области в ночное время ожидается 7-12 тепла, днем +19...+24.
В Нарынской области ночью +4...+9, днем воздух прогреется до 22-27 градусов.
В Оше ночью 16-18 выше нуля, днем +33...+35.
В Бишкеке ночью +16...+18, днем прогнозируется 30-32 градуса тепла.
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