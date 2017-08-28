"Гастролер" из Казахстана подозревается в квартирных кражах в Бишкеке

28 августа 2017, 19:15 Комментарии

БИШКЕК, 28 авг - Sputnik. Сотрудники Главного управления службы специализированной охраны (ГУГССО) МВД задержали "гастролера" из Казахстана, подозреваемого в причастности к множественным квартирным кражам в Бишкеке, сообщила пресс-служба МВД.

26 августа утром на пульт централизованного наблюдения отдела охраны Октябрьского района ГУГССО МВД поступил сигнал тревоги с охраняемого объекта - квартиры в южных микрорайонах Бишкека.

Экипаж немедленно выехал на место. Милиционеры тихо провели проверку объекта снаружи и заметили, что кто-то быстро спускается с верхних этажей дома. Неизвестный попытался скрыться, но был задержан.

"При проверке верхних этажей был установлен факт взлома и проникновения в квартиру: входная дверь и одна из комнат были открыты. Квартирный вор не сразу догадался, что проник на охраняемый объект, а когда понял, было уже поздно - он намеревался быстро скрыться с места преступления, однако у входа напоролся на автоматчиков группы задержания", - рассказали подробности в МВД.

Осмотр охраняемого объекта произведен прибывшей следственно-оперативной группой УВД Октябрьского района.

Личность задержанного установили, им оказался 32-летний гражданин Казахстана, временно находившийся в Бишкеке.

Подозреваемый водворен в изолятор временного содержания.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 28-164 "Покушение на кражу" Уголовного кодекса КР.

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