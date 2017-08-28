Доллар США: 68.4595 (-0.0905) 
Евро: 80.7548 (-0.0485) 
Золото: 41.38 $/гр (+0.04) 
Серебро: 0.55 $/гр (+0.01) 
Погода сейчас
пасмурно +10°
Новости КыргызстанаПресса КыргызстанаНародный репортёрФорумИщу тебя

В мире

Проекты

Новости Кыргызстана

Пресса Кыргызстана

Народный репортёр

Поможем вместе

Ищу тебя

Соболезнования

Интернет магазин

Статьи

О разном

Недвижимость Куплю/Продам

Фильмы

Кыргызстан

О Кыргызстане

Демография

История Кыргызстана

Праздники

Сайты Кыргызстана

Фотогалерея

Погода в Кыргызстане

Курсы валют

Информеры

Информер новостей

Информер валют

Информер металлов

АГРОПОРТАЛ КЫРГЫЗСТАНА, НОВОСТИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
Бассейны надувные и каркасные купить в Бишкеке
Shop.Jewelry.kg -Ювелирный интернет магазин . Доставка по Бишкеку.
МСН Общественно-политическая газета

Новости Кыргызстана

Видео новости за 28 августа 2017 годаВидео новости за 28 августа 2017 года

"Гастролер" из Казахстана подозревается в квартирных кражах в Бишкеке

 

Фотографии: sputnik.kg

Источник:
https://ru.sputnik.kg/incident...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-445089-ru.html

Похожие новости

В Бишкеке столкнулись 4 автомобиля — видео очевидца

В Казахстане могут запретить ношение одежды, закрывающей лицо

Туркменистан ратифицировал договора с Узбекистаном и Казахстаном

В Бишкеке задержан "квартирный гастролер" из Казахстана

В Бишкеке открылась фотовыставка "Иштебиз! Работаем!"

28 августа 2017, 19:15       Комментарии

БИШКЕК, 28 авг - Sputnik. Сотрудники Главного управления службы специализированной охраны (ГУГССО) МВД задержали "гастролера" из Казахстана, подозреваемого в причастности к множественным квартирным кражам в Бишкеке, сообщила пресс-служба МВД.
26 августа утром на пульт централизованного наблюдения отдела охраны Октябрьского района ГУГССО МВД поступил сигнал тревоги с охраняемого объекта - квартиры в южных микрорайонах Бишкека.
Экипаж немедленно выехал на место. Милиционеры тихо провели проверку объекта снаружи и заметили, что кто-то быстро спускается с верхних этажей дома. Неизвестный попытался скрыться, но был задержан.
"При проверке верхних этажей был установлен факт взлома и проникновения в квартиру: входная дверь и одна из комнат были открыты. Квартирный вор не сразу догадался, что проник на охраняемый объект, а когда понял, было уже поздно - он намеревался быстро скрыться с места преступления, однако у входа напоролся на автоматчиков группы задержания", - рассказали подробности в МВД.
Осмотр охраняемого объекта произведен прибывшей следственно-оперативной группой УВД Октябрьского района.
Личность задержанного установили, им оказался 32-летний гражданин Казахстана, временно находившийся в Бишкеке.
Подозреваемый водворен в изолятор временного содержания.
По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 28-164 "Покушение на кражу" Уголовного кодекса КР.
window.Ya.adfoxCode.create({ ownerId: 249922, containerId: 'adfox_150064421052246055', params: { pp: 'kuk', ps: 'ckap', p2: 'flvd', puid1: '' } });

Комментарии

 

SAPE:

 

SetLinks:

 

При использовании материалов портала FOR.kg ссылка на источник обязательна

Прежде прочтите Соглашение по использованию поискового сайта FOR.kg

По всем вопросам обращайтесь в Службу поддержки

Tsymbalov Цымбалов Разработка сайта создание портала интернет-магазин web-мастер дизайн сайта раскрутка сайта

Яндекс.Метрика

Реклама на FOR.kg

Вакансии

Контакты

Форум