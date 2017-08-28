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В Таджикистане будут введены в обращение новые купюры 10, 20, 50 и 100 сомони

 

Фотографии: kabar.kg

Источник:
http://kabar.kg/news/v-tadzhik...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-445088-ru.html

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28 августа 2017, 18:49       Комментарии

Бишкек, 28.08.17 /Кабар/. С 31 августа Нацбанк Таджикистана выпустит в обращение новые купюры достоинством в 10, 20, 50 и 100 сомони. Обещают, что купюры будут иметь дополнительные степени защиты, сообщает агентство "Азия плюс".
Национальный банк Таджикистана с 31 августа введет в обращение купюры с дополнительным защитным элементом номиналом в 10, 20, 50, и 100 сомони, сообщает пресс-служба Нацбанка.
Введение в оборот новых более защищенных купюр в НБТ объясняют необходимостью улучшить качество денежного оборота и уменьшения рисков подделок.
Дизайн купюры в 100 сомони улучшен, также усовершенствован элемент защиты посредством считывающих машин второго уровня и внедрения защитного элемента третьего уровня купюр номиналом в 10, 20, 50, и 100 сомони.
Новые купюры будут действовать в обороте наравне с бумажными купюрами номиналом 10, 20, 50, и 100 сомони образца 1999 года.

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