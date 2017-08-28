На джайлоо иностранцам показали, как готовят кымыз

28 августа 2017, 18:21 Комментарии

Бишкек, 28.8.17. /Даниил Хашковский – Кабар/. Специалисты в области сельского хозяйства из Венгрии и Италии первый раз попробовали кымыз на семинаре для фермеров, который прошел на джайлоо в Суусамырской долине в Чуйской области.

Семинар посетили приглашенные эксперты из Европы, которые поделились своим опытом введения фермерского хозяйства.

Также гостям предложили попробовать свежий и натуральный кымыз. Рассказали о способе его приготовления и даже показали. Кисломолочный продукт им понравился, и они остались довольны.

Кымыз - кисломолочный напиток из кобыльего молока, полученный в результате молочнокислого и спиртового брожения при помощи болгарских и ацидофильных молочнокислых палочек и дрожжей.

Семинар проводился для фермеров из разных областей страны для их информирования о правильном использовании пастбищных ресурсов. Фермеры и овцеводы обсудили наиболее важные проблемы, животноводства и фермерского хозяйства в целом. Одной из актуальных тем обсуждения на семинаре была проблема пастбищ.

Семинар был организован Кыргызской ассоциацией овцеводов совместно с зарубежными экспертами из Венгрии, Италии, а также Продовольственной и сельскохозяйственной организацией ООН (FAO).