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Туркменистан ратифицировал договора с Узбекистаном и Казахстаном

 

Фотографии: kabar.kg

Источник:
http://kabar.kg/news/turkmenis...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-445086-ru.html

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Премьер-министр Узбекистана поздравил Сапара Исакова с назначением на должность главы правительства КР

28 августа 2017, 18:30       Комментарии

Бишкек, 28.08.17 /Кабар/. Меджлис (парламент) Туркменистана принял проекты постановлений "О ратификации Договора о стратегическом сотрудничестве между Туркменистаном и Республикой Узбекистан", "О ратификации Договора о стратегическом сотрудничестве между Туркменистаном и Республикой Казахстан", сообщило агентство "Тренд" со ссылкой на туркменское Правительство.
Туркменистан и соседние государства, располагающие внушительными запасами углеводородных ресурсов, выступают за диверсификацию энергопотоков. Наглядным примером является реализация проекта по строительству газопровода Туркменистан-Узбекистан-Казахстан-Китай, введенного в строй в 2009 году.
Ашхабад готов активизировать сотрудничество и в рамках проекта, по поставкам электроэнергии из Центральной в Южную Азию по маршруту Туркменистан-Узбекистан-Таджикистан-Афганистан-Пакистан. Ашхабад и Астана обсуждают перспективы торгово-экономического партнерства, развитие договорно-правовой базы, сотрудничество в газовой сфере, в области сельского хозяйства, в разработке трансграничных месторождений полезных ископаемых, в области транспорта, окружающей среды и рыбного хозяйства.
Кроме того, в декабре 2014 года был завершен проект по строительству транснациональной железнодорожной магистрали Казахстан-Туркменистан-Иран. По предварительным расчетам годовой объем перевозок в итоге может составить 10-12 миллионов тонн грузов.
По этому торговому пути грузы могут беспрепятственно переправляться в страны Персидского залива, к Индийскому океану, вывозиться в Европу. В 2016 году Казахстан присоединился к проекту транспортного коридора Средняя Азия - Ближний Восток (Узбекистан - Туркменистан - Иран - Оман).
В перспективе новый коридор позволит странам Центральной Азии связаться с портами Персидского и Оманского заливов посредством оптимального маршрута. На экспертном уровне изучаются возможности перспектив сотрудничества в области таможенной деятельности, транспортных перевозок автомобильным, железнодорожным и морским транспортом и совместных инвестиций.

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