В иракском Талль-Афаре нашли документы боевиков ИГ из Средней Азии

28 августа 2017, 18:34 Комментарии

Бишкек, 28.08.17. /Кабар/. Иракские военные в ходе зачистки районов города Талль-Афар, освобожденного от группировки "Исламское государство", обнаружили сотни документов, в том числе, боевиков из Узбекистана, Таджикистана и Кыргызстана, сообщил РИА Новости источник в иракском ополчении.

Командующий операцией в воскресенье заявил о полном освобождении Талль-Афара. Документы были обнаружены в здании так называемого армейского дивана (управления).

"Диван солдат хранил десятки или сотни документов, которые будут переданы в спецслужбы для отслеживания информации в них", — отметил источник.

Агентство получило доступ к ряду документов о записи в ИГ боевиков-иностранцев, большинство из которых граждане Узбекистана, Таджикистана и Кыргызстана, а также Судана и Китая. Среди бумаг присутствуют документы о сроках их пребывания в группировке и боях, в которых они участвовали в Афганистане, разных частях Сирии и Ирака.

Талль-Афар был крупным оплотом террористов на границе Ирака и Сирии к западу от ранее освобожденной "столицы" ИГ Мосула.

Источник РИА Новости