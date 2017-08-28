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В иракском Талль-Афаре нашли документы боевиков ИГ из Средней Азии

 

Фотографии: kabar.kg

Источник:
http://kabar.kg/news/v-iraksko...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-445085-ru.html

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28 августа 2017, 18:34       Комментарии

Бишкек, 28.08.17. /Кабар/. Иракские военные в ходе зачистки районов города Талль-Афар, освобожденного от группировки "Исламское государство", обнаружили сотни документов, в том числе, боевиков из Узбекистана, Таджикистана и Кыргызстана, сообщил РИА Новости источник в иракском ополчении.
Командующий операцией в воскресенье заявил о полном освобождении Талль-Афара. Документы были обнаружены в здании так называемого армейского дивана (управления).
"Диван солдат хранил десятки или сотни документов, которые будут переданы в спецслужбы для отслеживания информации в них", — отметил источник.
Агентство получило доступ к ряду документов о записи в ИГ боевиков-иностранцев, большинство из которых граждане Узбекистана, Таджикистана и Кыргызстана, а также Судана и Китая. Среди бумаг присутствуют документы о сроках их пребывания в группировке и боях, в которых они участвовали в Афганистане, разных частях Сирии и Ирака.
Талль-Афар был крупным оплотом террористов на границе Ирака и Сирии к западу от ранее освобожденной "столицы" ИГ Мосула.
Источник РИА Новости

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