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В Казахстане могут запретить ношение одежды, закрывающей лицо

 

Фотографии: kabar.kg

Источник:
http://kabar.kg/news/v-kazakhs...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-445084-ru.html

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28 августа 2017, 18:34       Комментарии

Бишкек, 28.08.17 /Кабар/. Законопроект, содержащий, в частности, запрет на ношение предметов одежды, препятствующих распознаванию лица в общественных местах, может быть внесен в парламент Казахстана в ноябре, сообщил министр по делам религий и гражданского общества республики Нурлан Ермекбаев, сообщила РИА "Новости".
"В парламент планируется внести законопроект в ноябре этого года, чтобы в декабре при поддержке депутатов он был принят. В проекте закона имеется норма о запрете на использование в общественных местах предметов одежды, закрывающих лицо или препятствующих распознаванию лица", - сказал Ермекбаев на пресс-конференции.
Он отметил, что "это делается в интересах общественной безопасности".
Проект закона ранее был размещен на официальном сайте министерства по делам религий и гражданского общества, а также портале "Электронного правительства". Документ предполагает запрет на ношение предметов одежды деструктивных идеологических течений, распространение и рекламирование их вероучения в СМИ, он должен усилить ответственность за незаконное вовлечение несовершеннолетних в религиозную деятельность.
Документ также предлагает нормы, которые позволят регулировать получение духовного образования за рубежом, участие госслужащих в религиозной деятельности, а также ввести запрет на ношение предметов одежды, препятствующих распознаванию лица в общественных местах, и заключение брака по религиозным обрядам.

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