Кыргызстан через 5 лет — программа Сапара Исакова

28 августа 2017, 18:31 Комментарии

БИШКЕК, 28 авг - Sputnik. В прошлую пятницу на внеочередной сессии Жогорку Кенеша было избрано новое правительство во главе с Сапаром Исаковым. На следующий день президент своими указами утвердил их.

Программа тесно связана с Национальной стратегией устойчивого развития КР до 2040 года.

Еще будучи кандидатом, Исаков презентовал депутатам программу "Жаны доорго кырк кадам" ("40 шагов к новой эпохе"). Она рассчитана на пять лет и утверждена Жогорку Кенешем. Документ, как следует из названия, состоит из 40 пунктов.

Редакция Sputnik Кыргызстан сделала обзор наиболее интересных инициатив из этого документа.

Приоритеты программы или что она даст кыргызстанцам? В последние годы соотечественников все чаще волнуют экономические вопросы, поэтому в программе делается акцент на снижении безработицы, создании рабочих мест, повышении благосостояния населения и развитии регионов. Также кабмин будет работать над улучшением инфраструктуры в городах и селах и обеспечением безопасности их жителей.

Предлагаемые новшества:

<ul> <li>реализация проекта цифровой трансформации "Таза коом", который поможет искоренить коррупцию;</li> <li>ужесточение наказания за подкуп избирателей, а также строгий контроль над реальным расходованием средств на выборах;</li> <li>выдача кабмином грантов неправительственным организациям по наиболее приоритетным программам;</li> <li>в школах вне зависимости от языка обучения и их расположения будет один уровень образования;</li> <li>часть профтехлицеев станет готовить программистов, что приведет к созданию в стране крупной IT-академии;</li> <li>снижение ставок по программе "Доступное жилье" до приемлемого уровня;</li> <li>реализация проекта CASA-1000, который позволит привлечь инвестиции в энергетику. Правительство надеется к 2023 году увеличить мощности на 650 мегаватт (для сравнения мощность Токтогульской ГЭС - 1200 мВт);</li> <li>строительство и реабилитация кольцевой автодороги вокруг Иссык-Куля длиной 445 километров;</li> <li>строительство нового аэропорта в Оше и модернизация "Манаса";</li> <li>700 тысяч кыргызстанцев получат доступ к питьевой воде, а 40 процентов жителей райцентров - к канализации;</li> <li>бывшие кыргызстанцы получат преференции: для них срок пребывания без регистрации увеличат до 180 дней, работать в КР они смогут без оформления разрешения, у них появится возможность получать образование и покупать недвижимость в КР;</li> <li>госслужащие должны будут доказывать законное происхождение своих доходов и имущества;</li> <li>в стране не должно быть детских домов и детей, оставшихся без попечения родителей; кабмин разработает программу укрепления института приемных семей;</li> <li>внедрят новую политику оплаты труда - размер зарплат будет зависеть от производительности, однако не уточняется, что имеется в виду: госсектор или частная сфера;</li> <li>предлагается повысить пенсионный возраст для военнослужащих за счет увеличения выслуги до 30 лет, при этом их включат в систему пенсионного страхования, что обеспечит им достойную старость;</li> <li>развитие кинематографа в стране за счет создания центральноазиатской школы.</li> </ul> В случае реализации программы в 2023 году можно ожидать следующих результатов:

<ul> <li>удвоение ВВП;</li> <li>увеличение реальных доходов населения в 2 раза;</li> <li>снижение общего уровня бедности до 15 процентов;</li> <li>Кыргызстан окажется в числе 80 стран с самым высоким Индексом человеческого развития, в числе 30 стран в рейтинге легкости ведения бизнеса, в числе 80 стран с самым высоким Индексом глобальной конкурентоспособности, а также в числе 80 стран в рейтинге восприятия коррупции.</li> </ul> Новый состав правительства, утвержденный Жогорку Кенешем, смотрите в инфографике Sputnik Кыргызстан>>

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