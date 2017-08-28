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В Бишкеке задержан "квартирный гастролер" из Казахстана

 

Фотографии: knews.kg

Источник:
http://knews.kg/2017/08/v-bish...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-445082-ru.html

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28 августа 2017, 18:01       Комментарии

Сотрудники отдел охраны Октябрьского района ГУГССО МВД КР задержали гражданина Республики Казахстан, пытавшегося обокрасть квартиру в городе Бишкек. Об этом сообщает пресс-служба МВД КР.
26 августа 2017 года в 10:57 часов на пульт централизованного наблюдения отдела охраны Октябрьского района ГУГССО МВД КР поступил сигнал "тревоги" с охраняемого объекта — квартиры в верхних микрорайонах г. Бишкек. При получении сигнала экипаж группы оперативного реагирования отдела охраны незамедлительно выехал на охраняемый объект. По прибытии на место сотрудники милиции тихо провели проверку объекта снаружи. Было замечено, что неизвестный мужчина, пытавшийся открыть дверь квартиры, начал быстро спускаться с верхних этажей здания.
Милиционеры задержали мужчину азиатской внешности в возрасте 30-35 лет. При проверке многоэтажки был установлен факт взлома и проникновения в квартиру, входная дверь и одна из комнат были открыты.
"Квартирный вор не сразу догадался, что проник на охраняемый объект, а когда осознал, было уже поздно. Мужчина намеревался быстро скрыться с места преступления, однако у входа "напоролся" на автоматчиков группы задержания, которые его уже поджидали", — отмечают в МВД.
Прибывшей следственно-оперативной группой УВД Октябрьского района был проведен осмотр охраняемого объекта. Личность задержанного установили, им оказался гражданин Казахстана 1985 года рождения.
Подозреваемый водворен в ИВС. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 28-164 (Покушение на кражу) УК Кыргызской Республики.
Позже в ходе следственно-оперативных мероприятий была установлена квартира, где временно проживал данный "гастролер" из Казахстана. В ходе обыска в ней обнаружены вещественные доказательства, а также ключи, перчатки. По предварительным данным, задержанный причастен к совершению более чем 10 квартирных краж на территории верхних микрорайонов г. Бишкек. Возможно, краж было намного больше. Дальнейшую разработку проводят сотрудники Октябрьского РУВД.

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