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День 28 Августа: Смена элиты сверхуДень 28 Августа: Смена элиты сверхуВ Бишкеке задержан "квартирный гастролер" из КазахстанаВ Бишкеке задержан "квартирный гастролер" из Казахстана

В столице Кыргызстана прошла ежегодная педагогическая конференция

 

Фотографии: knews.kg

Источник:
http://knews.kg/2017/08/v-stol...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-445081-ru.html

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28 августа 2017, 18:06       Комментарии

В Кыргызско-Турецком университете "Манас" Управлением образования мэрии города Бишкек проведена городская конференция учителей и работников образования "Успешные практики и новые решения в системе образования для устойчивого развития Республики", сообщает пресс-служба столичного муниципалитета.
В работе конференции приняли участие президент Кыргызской Академии образования доктор педагогических наук Мамытов А.М., председатель Бишкекского городского комитета профсоюза работников образования и науки Султанбаева Г.У., представители вузов, МОФ "Инициатива Розы Отунбаевой", руководители и педагоги образовательных организаций.
Работа конференции была направлена на обсуждение вопросов развития системы столичного образования, изменения запросов учащихся и общества, признание основополагающей роли учителя и его педагогической практики для организации эффективного обучения на всех уровнях образования.
В рамках конференции была организована выставка "Инновации и успешные практики в системе дошкольного, школьного и внешкольного образования г.Бишкек". Всего в работе конференции приняли участие 287 человек.

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