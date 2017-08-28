В столице Кыргызстана прошла ежегодная педагогическая конференция

28 августа 2017, 18:06 Комментарии

В Кыргызско-Турецком университете "Манас" Управлением образования мэрии города Бишкек проведена городская конференция учителей и работников образования "Успешные практики и новые решения в системе образования для устойчивого развития Республики", сообщает пресс-служба столичного муниципалитета.

В работе конференции приняли участие президент Кыргызской Академии образования доктор педагогических наук Мамытов А.М., председатель Бишкекского городского комитета профсоюза работников образования и науки Султанбаева Г.У., представители вузов, МОФ "Инициатива Розы Отунбаевой", руководители и педагоги образовательных организаций.

Работа конференции была направлена на обсуждение вопросов развития системы столичного образования, изменения запросов учащихся и общества, признание основополагающей роли учителя и его педагогической практики для организации эффективного обучения на всех уровнях образования.

В рамках конференции была организована выставка "Инновации и успешные практики в системе дошкольного, школьного и внешкольного образования г.Бишкек". Всего в работе конференции приняли участие 287 человек.