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Дмитрий Медведев поздравил Сапара Исакова с назначением на пост премьер-министра КР

 

Фотографии: knews.kg

Источник:
http://knews.kg/2017/08/dmitri...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-445080-ru.html

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Премьер-министр Узбекистана поздравил Сапара Исакова с назначением на должность главы правительства КР

Д.Медведев поздравил С.Исакова с назначением на пост премьер-министра

28 августа 2017, 18:15       Комментарии

Председатель правительства России Дмитрий Медведев поздравил Сапара Исакова с назначением на должность премьер-министра Кыргызстана. Об этом сообщает пресс-служба кабмина КР.
"Россию и Кыргызстан связывают дружественные, партнерские и союзнические отношения. Убежден, что дальнейшее развитие торгово-экономического сотрудничества, реализация масштабных проектов в промышленности и энергетике, углубление интеграции в рамках Евразийского экономического союза в полной мере отвечают интересам наших стран", — отмечается в сообщении.
В поздравительной телеграмме председатель правительства России Дмитрий Медведев еще раз подтвердил готовность к активной совместной работе по укреплению всего комплекса российского-кыргызского взаимодействия.

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