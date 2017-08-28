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Лидер индийской секты получил 10 лет за изнасилованиеЛидер индийской секты получил 10 лет за изнасилованиеПремьер-министр Узбекистана поздравил Сапара Исакова с назначением на должность главы правительства КРПремьер-министр Узбекистана поздравил Сапара Исакова с назначением на должность главы правительства КР

Премьер Узбекистана поздравил Сапара Исакова с назначением на должность главы правительства КР

Источник:
http://kabar.kg/news/prem-er-u...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-445079-ru.html

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Дмитрий Медведев поздравил Сапара Исакова с назначением на должность премьер-министра КР

Премьер-министр Узбекистана поздравил Сапара Исакова с назначением на должность главы правительства КР

28 августа 2017, 17:53       Комментарии

Бишкек, 28.08.17. /Кабар/. Премьер-министр Республики Узбекистан Абдулла Арипов поздравил Сапара Исакова с назначением на должность главы правительства Кыргызстана. Об этом сообщает отдел информационного обеспечения аппарата правительства КР.
"В Узбекистане знают Вас как активного сторонника всемерного развития и углубления дружественных и добрососедских отношений между нашими братскими странами. Уверен, что Ваша деятельность на высоком государственном посту будет способствовать дальнейшему наращиванию узбекско-кыргызских отношений, основанных на принципах взаимного уважения и учета интересов друг друга во благо народов наших стран", - говорится в поздравительной телеграмме.

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