Премьер Узбекистана поздравил Сапара Исакова с назначением на должность главы правительства КР

28 августа 2017, 17:53 Комментарии

Бишкек, 28.08.17. /Кабар/. Премьер-министр Республики Узбекистан Абдулла Арипов поздравил Сапара Исакова с назначением на должность главы правительства Кыргызстана. Об этом сообщает отдел информационного обеспечения аппарата правительства КР.

"В Узбекистане знают Вас как активного сторонника всемерного развития и углубления дружественных и добрососедских отношений между нашими братскими странами. Уверен, что Ваша деятельность на высоком государственном посту будет способствовать дальнейшему наращиванию узбекско-кыргызских отношений, основанных на принципах взаимного уважения и учета интересов друг друга во благо народов наших стран", - говорится в поздравительной телеграмме.