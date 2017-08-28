Национальная сборная КР по дзюдо стартует на чемпионате мира в Будапеште

28 августа 2017, 18:00 Комментарии

Бишкек, 28.08.17 /Айжамал Дуйшоева - Кабар/. Национальная сборная Кыргызстана 28 августа стартует на чемпионате мира по дзюдо в Будапеште (Венгрия). Об этом агентству "Кабар" сообщил вице-президент национальной федерации дзюдо КР Абай Молдокан.

Чемпионат мира продлится с 28 августа по 3 сентября. В нем участвуют 800 спортсменов из 130 стран мира.

В составе команды Кыргызстана 11 спортсменов, из них 2 девушки.

Медалисты турнира в Будапеште смогут существенно пополнить и рейтинговый квалификационный счет. "Золото" Чемпионата мира принесет победителю 2000 очков. "Серебро" обеспечит спортсмена 1400, а бронза – 1000 баллами.

Сегодня, 28 августа на татами выйдут представители наилегчайших весов – 48 кг у женщин и 60 кг – у мужчин.

Состав:

Мужчины:

до 60 кг — Отар Бестаев;

до 60 кг — Баяман Сагынбай уулу;

до 66 кг — Алмаз Алтынбек уулу;

до 66 кг — Артур Тё;

до 73 кг — Бектур Рысмамбетов;

до 81 кг — Владимир Золоев;

до 90 кг — Азамат Бектурсунов;

до 90 кг — Фарух Булекулов;

свыше 100 кг — Юрий Краковецкий

Женщины:

до 57 кг — Ксения Белдягина

до 63 кг — Мээрим Момунова.

Чемпионаты мира по дзюдо проводятся международной федерацией дзюдо с 1956 года и являются самым значимым международным соревнованием по дзюдо после Олимпийских игр.