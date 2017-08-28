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Национальная сборная КР по дзюдо стартует на чемпионате мира в Будапеште

 

Фотографии: kabar.kg

Источник:
http://kabar.kg/news/natcional...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-445078-ru.html

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Завершился первый чемпионат мира по кокпару. Кыргызстан - второй

28 августа 2017, 18:00       Комментарии

Бишкек, 28.08.17 /Айжамал Дуйшоева - Кабар/. Национальная сборная Кыргызстана 28 августа стартует на чемпионате мира по дзюдо в Будапеште (Венгрия). Об этом агентству "Кабар" сообщил вице-президент национальной федерации дзюдо КР Абай Молдокан.
Чемпионат мира продлится с 28 августа по 3 сентября. В нем участвуют 800 спортсменов из 130 стран мира.
В составе команды Кыргызстана 11 спортсменов, из них 2 девушки.
Медалисты турнира в Будапеште смогут существенно пополнить и рейтинговый квалификационный счет. "Золото" Чемпионата мира принесет победителю 2000 очков. "Серебро" обеспечит спортсмена 1400, а бронза – 1000 баллами.
Сегодня, 28 августа на татами выйдут представители наилегчайших весов – 48 кг у женщин и 60 кг – у мужчин.
Состав:
Мужчины:
до 60 кг — Отар Бестаев;
до 60 кг — Баяман Сагынбай уулу;
до 66 кг — Алмаз Алтынбек уулу;
до 66 кг — Артур Тё;
до 73 кг — Бектур Рысмамбетов;
до 81 кг — Владимир Золоев;
до 90 кг — Азамат Бектурсунов;
до 90 кг — Фарух Булекулов;
свыше 100 кг — Юрий Краковецкий
Женщины:
до 57 кг — Ксения Белдягина
до 63 кг — Мээрим Момунова.
Чемпионаты мира по дзюдо проводятся международной федерацией дзюдо с 1956 года и являются самым значимым международным соревнованием по дзюдо после Олимпийских игр.

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