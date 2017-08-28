Дмитрий Медведев поздравил Сапара Исакова с назначением на должность премьер-министра КР

28 августа 2017, 18:06 Комментарии

Бишкек, 28.08.17. /Кабар/. Председатель Правительства Российской Федерации Дмитрий Медведев поздравил Сапара Исакова с назначением на должность премьер-министра Кыргызстана. Об этом сообщает отдел информационного обеспечения аппарата правительства КР.

"Россию и Кыргызстан связывают дружественные, партнерские и союзнические отношения. Убежден, что дальнейшее развитие торгово-экономического сотрудничества, реализация масштабных проектов в промышленности и энергетике, углубление интеграции в рамках Евразийского экономического союза в полной мере отвечают интересам наших стран", - отмечается в сообщении.

В поздравительной телеграмме Медведев еще раз подтвердил готовность к активной совместной работе по укреплению всего комплекса российского-кыргызского взаимодействия.