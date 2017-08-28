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День 28 Августа: Смена элиты сверху

Источник:
http://kg.akipress.org/news:14...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-445076-ru.html

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28 августа 2017, 18:13       Комментарии

Президент Алмазбек Атамбаев сегодня в Узгенском районе Ошской области прокомментировал смену правительства и обрисовал образ будущего страны.
Предвыборная кампания по плану представляет "омоложение" правительства как большое историческое достижение и смену поколений политической элиты. Конечно, тут можно разглядеть предвыборный ход. Но все ограничивать только пиаром не стоит и на это есть причины.
Примерно в 2013 году президент Атамбаев заговорил о смене элит и политиков, которые должны прийти на смену неоднократно перетасованной старой колоде. Предполагалось, что смена политиков пройдет в Жогорку Кенеше. Даже был нанят мозговой центр (think tank) для продвижения идеи национального корпуса развития.
Однако реалии политической борьбы вынудили притормозить с идеей быстрого обновления политэлиты - произошло только некоторое вкрапление молодых депутатов, не детей старых партократов и старых депутатов.
Но мечте президента придал силу случай - президентские выборы. Ситуация заставляет действовать решительно плюс появились соответствующие кадры - молодые люди, которые еще слушаются наставлений старших.
"Как вы сами знаете, джигит, которого я вырастил, стал премьером", - так сегодня президент высказался о своем опыте выращивания политиков.
В новом правительстве сплошь молодые: Сапару Исакову исполнилось 40 лет, Толкунбеку Абдыгулову - 41 год, Дуйшенбку Зилалиеву - 44 года, Улану Исраилову - 43 года, Темиру Джумакадырову - 38 лет, Урану Ахметову - 37 лет, Артему Новикову - всего 30.
Смена политической элиты, даже если она происходит сверху, является главным наследием любого политика. Например, главной заслугой грузинского президента Шеварнадзе считается обновление политиков, хотя они и свергли его с власти.
Смена политической элиты - это не только историческая память, но и другие вполне конкретные активы: свои люди во власти и преемственность.
Но становлению на ноги и укреплению новой элиты всегда нужна поддержка, иначе более опытные волки съедят. По этой причине президент связал омоложение правительства и свои будущие планы - после 1 декабря он может вернуться в СДПК, а правительство, как он рассчитывает, проработает до 2020 года, то есть до следующих намеченных выборов в Жогорку Кенеш.
"Я верю, что новое правительство продолжит начатый нами путь", - выразил надежду президент Атамбаев.
Президент, как и обещал в 2013 году, пытается заложить основу для эволюционной смены политической элиты. Пока это лучше всего получается сверху. С другой стороны, за последний год у правящей партии появился образ будущего в виде "Таза коом" и проекта Стратегии развития до 2040 года. Это тоже немаловажный компонент новой формирующейся элиты. Осталось только дождаться результатов выборов и смены власти, что могут внести свои коррективы...

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